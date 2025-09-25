IBPS PO प्रीलिम्स स्कोरकार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे करें ibps.in से डाउनलोड

IBPS PO Prelims Scorecard 2025 जल्द जारी होगा। उम्मीदवार ibps.in पर जाकर एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड से लॉगिन कर स्कोरकार्ड व मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

Thu, 25 Sep 2025 10:26 PM

IBPS PO Prelims Scorecard 2025 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स 2025 का स्कोरकार्ड अब कुछ ही दिनों में आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने 23 और 24 अगस्त को आयोजित इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपने स्कोरकार्ड को एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर डाउनलोड कर पाएंगे।

IBPS PO Prelims Scorecard 2025 : स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स भी बताए गए हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल - ibps.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “IBPS PO Prelims Scorecard 2025” लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां पर अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड भरें।

4. स्कोरकार्ड पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगा।

5. इसे सेव करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

IBPS PO Prelims Scorecard 2025 : स्कोरकार्ड में क्या होगा खास? IBPS PO प्रीलिम्स स्कोरकार्ड में अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कुल अंक, रैंक और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होगी। यह स्कोरकार्ड मेन परीक्षा और इंटरव्यू राउंड के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा।

IBPS PO Prelims Scorecard 2025 : मेरिट लिस्ट और टॉपर्स लिस्ट ऐसे करें डाउनलोड सिर्फ स्कोरकार्ड ही नहीं, IBPS PO प्रीलिम्स 2025 की मेरिट लिस्ट और टॉपर्स लिस्ट पीडीएफ भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसे डाउनलोड करने के स्टेप्स:

1. ibps.in पर जाएं।

2. “IBPS PO Prelims Merit List 2025” या “Toppers List PDF” लिंक पर क्लिक करें।

3. पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।

4. इसे डाउनलोड कर सेव कर लें और चाहें तो प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।