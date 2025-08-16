IBPS PO Prelims 2025 : देने जा रहे आईबीपीएस पीओ प्री की परीक्षा? इन बातों का रखें ध्यान

IBPS PO Prelims 2025 : आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 14 अगस्त को जारी हुआ। परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को चार-चार शिफ्ट में होगी। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

IBPS PO Prelims 2025 : बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का ख्वाब देखने वाले उम्मीदवारों के लिए आने वाली परीक्षा काफी अहम है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने पीओ प्रीलिम्स 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी। हर दिन चार-चार शिफ्ट होंगी। परीक्षा देने जाने वालों के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

गौरतलब है कि प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसमें 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट शामिल होगा। परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट होगी, जिसमें तीन सेक्शन होंगे। उम्मीदवारों को हर सेक्शन में न्यूनतम कट-ऑफ अंक हासिल करने होंगे। साथ ही समग्र कट-ऑफ भी तय की जाएगी जिसके आधार पर उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

सभी प्रश्न मल्टीपल-चॉइस होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। विकलांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय की सुविधा मिलेगी। हर 60 मिनट के लिए उन्हें 20 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर टाइमर होगा जो परीक्षा की शेष अवधि दिखाएगा। टाइम खत्म होते ही टेस्ट ऑटोमैटिक सबमिट हो जाएगा, उम्मीदवार को अलग से सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी।