IBPS PO Prelims 2025 : admit card candidates check exam dates shifts pattern negative marking instructions guidelines IBPS PO Prelims 2025 : देने जा रहे आईबीपीएस पीओ प्री की परीक्षा? इन बातों का रखें ध्यान, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS PO Prelims 2025 : admit card candidates check exam dates shifts pattern negative marking instructions guidelines

IBPS PO Prelims 2025 : देने जा रहे आईबीपीएस पीओ प्री की परीक्षा? इन बातों का रखें ध्यान

IBPS PO Prelims 2025 : आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 14 अगस्त को जारी हुआ। परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को चार-चार शिफ्ट में होगी। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
IBPS PO Prelims 2025 : देने जा रहे आईबीपीएस पीओ प्री की परीक्षा? इन बातों का रखें ध्यान

IBPS PO Prelims 2025 : बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का ख्वाब देखने वाले उम्मीदवारों के लिए आने वाली परीक्षा काफी अहम है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने पीओ प्रीलिम्स 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी। हर दिन चार-चार शिफ्ट होंगी। परीक्षा देने जाने वालों के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

गौरतलब है कि प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसमें 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट शामिल होगा। परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट होगी, जिसमें तीन सेक्शन होंगे। उम्मीदवारों को हर सेक्शन में न्यूनतम कट-ऑफ अंक हासिल करने होंगे। साथ ही समग्र कट-ऑफ भी तय की जाएगी जिसके आधार पर उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

सभी प्रश्न मल्टीपल-चॉइस होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। विकलांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय की सुविधा मिलेगी। हर 60 मिनट के लिए उन्हें 20 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर टाइमर होगा जो परीक्षा की शेष अवधि दिखाएगा। टाइम खत्म होते ही टेस्ट ऑटोमैटिक सबमिट हो जाएगा, उम्मीदवार को अलग से सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी।

IBPS PO Prelims 2025 : परीक्षा के दौरान जरूरी बातें

  • क्वेश्चन पैलेट में नंबर पर क्लिक करके किसी भी प्रश्न पर सीधे जा सकते हैं।
  • Save & Next बटन से उत्तर सेव कर अगले प्रश्न पर बढ़ सकते हैं।
  • Mark for Review & Next से उत्तर सेव करके उसे बाद में देखने के लिए मार्क भी किया जा सकता है।
  • किसी विकल्प को चुनने के लिए उस पर क्लिक करें, हटाने के लिए Clear Response का उपयोग करें।
  • सेक्शन की डिटेल स्क्रीन के टॉप बार पर दिखाई देगी और उम्मीदवार सेक्शन के भीतर स्वतंत्र रूप से नेविगेट कर सकेंगे।

परीक्षा खत्म होने के बाद उम्मीदवार कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। समय पूरा होते ही टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। परीक्षा के दौरान कीबोर्ड दबाने से टेस्ट लॉक हो सकता है इसलिए सावधानी जरूरी है।

Ibps Po
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।