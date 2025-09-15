IBPS PO Pre Result 2025 : जल्द आएगा आईबीपीएस पीओ प्री का नतीजा, अक्टूबर में होगी है मेन्स परीक्षा

IBPS PO Pre Result 2025 : आईबीपीएस जल्द ही PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जारी करेगा। उम्मीदवार ibps.in पर जाकर अपनी क्वालिफाइंग स्थिति देख पाएंगे। रिजल्ट के साथ कट-ऑफ भी घोषित की जाएगी।

IBPS PO Pre Result 2025 : देशभर के लाखों स्टूडेंट्स जिस पल का इंतजार कर रहे हैं, वह अब बहुत नजदीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित करने वाला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजल्ट सितंबर के आखिर तक घोषित हो सकता है। IBPS ने इस साल की पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी। लाखों अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था और अब सभी की निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं।

IBPS PO Pre Result 2025 : रिजल्ट कहां देखें रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट और क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

IBPS PO Pre Result 2025 : कट-ऑफ भी होगी जारी रिजल्ट के साथ ही IBPS कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा। यह कट-ऑफ बताती है कि अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक कितने रहे। कट-ऑफ का अंदाज़ा उम्मीदवारों को अपने आगे के प्लानिंग में मदद करेगा।