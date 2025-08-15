IBPS PO Pre 2025: एडमिट कार्ड हो गया है जारी, यहां देखें पैटर्न, सैंपल क्वेश्चन समेत एग्जाम शेड्यूल

IBPS PO Pre 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स अब नजदीक है, ऐसे में उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पैटर्न से लेकर सैंपल क्वेश्चन तक उनकी तैयारी में धार दे सकते हैं।

IBPS PO Pre 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) 2025 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के बाद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, एग्जाम पैटर्न और सैंपल प्रश्न जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को चार-चार शिफ्ट में आयोजित होगी।

IBPS ने साफ किया है कि परीक्षा में बैठने से पहले उम्मीदवार परीक्षा के मानदंडों को ध्यान से जांच लें। चूंकि यह एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है, सिर्फ पास होना पर्याप्त नहीं होगा अगले चरण में जाने के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंचा स्थान जरूरी है।

IBPS PO Pre 2025: क्या है एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो कुल 100 अंकों का होगा और 60 मिनट में पूरा करना होगा। इसमें तीन सेक्शन होंगे -

सेक्शन प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक भाषा समय इंग्लिश लैंग्वेज 30 30 इंग्लिश 20 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 30 इंग्लिश और हिंदी 20 मिनट रीजनिंग एबिलिटी 35 40 इंग्लिश और हिंदी 20 मिनट

प्रत्येक सेक्शन में न्यूनतम कट-ऑफ को पार करना अनिवार्य होगा और चयन के लिए ओवरऑल कट-ऑफ भी लागू होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की पेनल्टी लगेगी।

IBPS ने सैंपल प्रश्न भी साझा किए हैं ताकि उम्मीदवार परीक्षा के फॉर्मेट से परिचित हो सकें। इनमें इंग्लिश लैंग्वेज (ग्रामर, शब्दावली, कॉम्प्रिहेंशन), क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (कैलकुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन) और रीजनिंग एबिलिटी (एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रिलेशन) के उदाहरण शामिल हैं। हालांकि, असली परीक्षा के प्रश्न प्रकार और कठिनाई स्तर में अलग हो सकते हैं।