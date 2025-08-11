IBPS PO PET Call Letter 2025 : pre-exam training preparation will run from 11 to 16 August IBPS PO PET Call Letter 2025 : आ गया प्री-एग्जाम ट्रेनिंग का मौका, 11 से 16 अगस्त तक चलेगी तैयारी, Career Hindi News - Hindustan
IBPS PO PET Call Letter 2025 : बैंकिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए IBPS ने प्री-एग्जाम ट्रेनिंग का दरवाजा खोल दिया है, कॉल लेटर अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:44 PM
IBPS PO PET Call Letter 2025 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (PO) भर्ती 2025 के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) का कॉल लेटर जारी कर दिया है। 11 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा SC, ST, OBC, PwBD और अल्पसंख्यक समुदाय के उन उम्मीदवारों को दी जा रही है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय PET का विकल्प चुना था।

यह ट्रेनिंग 11 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक आयोजित होगी और उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज कर कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं। PET का उद्देश्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा के पैटर्न और माहौल से परिचित कराना है। इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और टाइम मैनेजमेंट जैसी जरूरी स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। साथ ही मॉक टेस्ट और डाउट-क्लियरिंग सेशन भी शामिल हैं। बता दें IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को होगा।

IBPS PO PET Call Letter 2025: कॉल लेटर डाउनलोड करने के स्टेप्स

1. IBPS की वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. “CRP PO/MT” सेक्शन में जाएं।

3. “Download IBPS PO PET Call Letter 2025” लिंक पर क्लिक करें।

4. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।

5. कॉल लेटर डाउनलोड कर प्रिंट लें और ट्रेनिंग सेंटर पर साथ लेकर जाएं।

