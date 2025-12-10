IBPS PO Mains Scorecard 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस स्कोरकार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: IBPS PO Mains Scorecard 2025 Download: IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स परीक्षा 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS PO Mains Scorecard 2025 Download: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स परीक्षा 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि मेंस परीक्षा का रिजल्ट 1 दिसंबर, 2025 को घोषित किया गया था, और अब स्कोरकार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की विंडो केवल 17 दिसंबर, 2025 तक ही खुली रहेगी। इस तारीख के बाद लिंक एक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू यह स्कोरकार्ड जारी होना अंतिम चयन प्रक्रिया यानी इंटरव्यू की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। 5,208 रिक्तियों को भरने के लिए इंटरव्यू एडमिट कार्ड जारी हो चुका है।

इंटरव्यू कॉल लेटर: IBPS ने मेंस परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर 9 दिसंबर, 2025 को जारी कर दिए थे। इंटरव्यू राउंड 24 दिसंबर, 2025 तक जारी रहेगा।

स्कोरकार्ड कैसे करें डाउनलोड? IBPS की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

CRP PO/MT सेक्शन: होमपेज पर दिए गए "CRP PO/MT" सेक्शन पर क्लिक करें।

लिंक चुनें: इसके बाद "IBPS PO Mains Scorecard 2025" वाले लिंक को चुनें।

लॉगिन करें: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

डाउनलोड और प्रिंट: डिटेल्स सबमिट करने के बाद, आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटेड कॉपी सुरक्षित रखें।