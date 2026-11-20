IBPS PO Mains Result 2026 Out: आईबीपीएस पीओ मेन्स के नतीजे जारी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
आईबीपीएस ने पीओ मेन्स 2026 का रिजल्ट आज 20 नवंबर को जारी कर दिया है, उम्मीदवार 27 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
IBPS PO Mains Result 2026 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने आज यानी 20 नवंबर 2026 को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार इस इम्तिहान में बैठे थे वे अब बिना किसी देरी के आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।
अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो एक बात का खास ख्याल रखें। आईबीपीएस ने रिजल्ट देखने के लिए एक तय समय सीमा रखी है। वेबसाइट पर रिजल्ट का यह लिंक सिर्फ 27 नवंबर 2026 तक ही एक्टिव रहेगा। इसके बाद पोर्टल से यह विंडो हटा दी जाएगी और आप अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से सर्वर धीमा हो जाता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि आप आज ही अपना रिजल्ट देखकर उसे सुरक्षित रख लें।
अपना क्वालीफाइंग स्टेटस जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। बस अपने पास रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड (या जन्मतिथि) तैयार रखें। लॉगिन विंडो में ये जानकारियां और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड डालते ही आपका नतीजा सामने आ जाएगा।
स्कोरकार्ड को लेकर क्या है ताजा अपडेट?
यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है कि फिलहाल जारी किए गए रिजल्ट में उम्मीदवारों को केवल उनका 'क्वालीफाइंग स्टेटस' ही नजर आएगा। यानी आपको यह पता चलेगा कि आप अगले राउंड के लिए चुने गए हैं या नहीं। जहां तक सेक्शनल और कुल नंबरों की बात है, तो आईबीपीएस इसे बहुत जल्द इसी वेबसाइट पर अलग से जारी करेगा। जब भी स्कोरकार्ड आए, उसे तुरंत डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें। आगे होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के वक्त इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत अगस्त में हुई थी। पहले चरण यानी प्रीलिम्स की परीक्षा 22 और 23 अगस्त 2026 को ली गई थी। इसमें कामयाब होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 4 अक्टूबर 2026 को मेन्स का इम्तिहान आयोजित किया गया था, जिसका नतीजा आज सामने आया है।
ऐसे चेक करें अपना IBPS PO मेन्स रिजल्ट 2026
अगर आपको वेबसाइट पर रिजल्ट खोजने में कोई दिक्कत आ रही है, तो नीचे दिए गए आसान तरीकों को अपनाएं -
1. सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर पर आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in खोलें।
2. होमपेज पर ही आपको "IBPS CRP PO/MTS XVI Mains Result 2026" का एक लिंक चमकता हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, जन्मतिथि (या पासवर्ड) और दिया गया कैप्चा कोड सावधानी से भरें।
4. सारी जानकारी एक बार फिर से जांच लें और 'Submit' बटन पर क्लिक कर दें।
5. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
6. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए संभाल कर रख लें।
इस राउंड में शॉर्टलिस्ट होने वाले सभी उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव यानी इंटरव्यू राउंड से गुजरना होगा। याद रखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ मेन्स के नंबरों से नहीं बनेगी, बल्कि इसमें मेन्स और इंटरव्यू दोनों में हासिल किए गए अंकों को जोड़ा जाएगा। इसलिए जिन लोगों का नाम लिस्ट में आ गया है वे अब जश्न के साथ साथ बिना वक्त गंवाए इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव