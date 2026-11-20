आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2026 आज आने की उम्मीद, ibps.in पर ऐसे देखें मेरिट
आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2026 आज आने की उम्मीद है। रिजल्ट आने पर कैसे देखें स्कोरकार्ड कैसे देखें, जानिए पूरा प्रॉसेस।
बैंक की अफसरी का सपना देखने वालों के लिए आज का दिन बेचैनी भरा है। निगाहें ibps.in पर टिकी हैं और हर कुछ मिनट पर पेज रिफ्रेश हो रहा है। आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2026 की चर्चा जोरों पर है। 20 नवंबर की एक तारीख हवा में तैर रही है। मगर सच ये है कि इस तारीख पर आईबीपीएस की तरफ से कोई पक्की मुहर अभी नहीं लगी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने सीआरपी पीओ/एमटी-16 के तहत मेंस परीक्षा 4 अक्टूबर 2026 को कराई थी। इस भर्ती में सरकारी बैंकों के लिए कुल 7,565 पद हैं। कुछ रिपोर्टों में रिजल्ट 20 नवंबर को आने की बात कही गई है। कई दूसरी जगहों पर सिर्फ नवंबर का जिक्र है। एक रिपोर्ट तो दिसंबर तक की बात करती है। यानी अनुमान अलग-अलग हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक भी अभी चालू नहीं हुआ है।
अब तक का सफर
रजिस्ट्रेशन 1 से 21 जुलाई तक चला। प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 अगस्त को हुई। उसका नतीजा 23 सितंबर को आया। उसके बाद मेंस की बारी आई। ये परीक्षा कंप्यूटर पर हुई और कुल 225 अंकों की थी। इसमें वस्तुनिष्ठ सवाल भी थे और वर्णनात्मक भी।
रिजल्ट कैसे देखें
सबसे पहले ibps.in खोलें। फिर सीआरपी पीओ/एमटी वाले सेक्शन में जाएं। वहां सीआरपी पीओ/एमटी-16 पर क्लिक करें। रिजल्ट का लिंक चालू होते ही उसे खोलें। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालें। पासवर्ड या जन्मतिथि भरें। कैप्चा डालकर सबमिट कर दें। स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिख जाएगा। उसका प्रिंट या डाउनलोड संभालकर रख लें। आगे काम आएगा।
स्कोरकार्ड और कटऑफ का क्या
यहां एक बात ध्यान रखने वाली है। रिजल्ट आते ही अंक नहीं दिखेंगे। रिजल्ट में सिर्फ ये पता चलेगा कि आप अगले चरण के लिए चुने गए या नहीं। स्कोरकार्ड और कटऑफ अलग से जारी होंगे। उनकी तारीख भी अभी तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रिजल्ट के कुछ दिनों के भीतर आ सकते हैं। पर ये पक्की बात नहीं है।
पास हुए तो आगे क्या
मेंस निकालने वालों के लिए अब पर्सनैलिटी टेस्ट और साझा इंटरव्यू का दौर आएगा। अनुमान है कि इंटरव्यू नवंबर के आखिर से दिसंबर के बीच हो सकते हैं। उसके बाद अस्थायी आवंटन यानी प्रोविजनल एलोटमेंट जनवरी 2027 में होने की संभावना है। कॉल लेटर और जरूरी कागजों की जानकारी आईबीपीएस खुद देगा। इसलिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। एक बात और साफ कर दें। मेंस में पास होने का मतलब नौकरी पक्की होना नहीं है। अंतिम चयन आगे के चरणों और भर्ती के नियमों पर टिका है।
जो नहीं निकल पाए उनके लिए
अगर नाम न दिखे तो हिम्मत न हारें। स्कोरकार्ड आने पर हर सेक्शन के अंक ध्यान से देखें। कमजोर कड़ी पकड़ में आएगी। अगली परीक्षा की तैयारी इसी से तय होगी। बैंकिंग की भर्तियां हर साल आती हैं और मेहनत बेकार नहीं जाती।
फर्जी साइटों से सावधान
रिजल्ट के दिन अनजान वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग डायरेक्ट लिंक के नाम पर आपकी जानकारी मांगते हैं। उनके झांसे में न आएं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सिर्फ आधिकारिक साइट पर ही डालें। फिलहाल इंतजार ही एकमात्र रास्ता है। जैसे ही आईबीपीएस लिंक चालू करता है तस्वीर साफ हो जाएगी। तब तक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि हाथ में रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव