IBPS PO Mains Exam Analysis 2025: कैसा रहा आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम 2025, जानें डिटेल्स
IBPS PO Mains Exam Analysis 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को पूरा हो गया है। परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्टों में किया गया। परीक्षा का लेवल मोडरेट से मुश्किल था। परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 147 प्रश्न पूछे गए। सभी प्रश्नों का कुल अंक 225 है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 190 मिनट का समय दिया गया। परीक्षा में उम्मीदवारों से पांच सेक्शन इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस/क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एवं कम्प्यूटर एप्टीट्यूड और डिस्क्रिप्टिव पेपर (निबंध और काॅम्प्रिहेंसन) से प्रश्न पूछे गए।
शिफ्ट में इंग्लिश और रीजनिंग एवं कम्प्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन आसान से मोडरेट रहा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस/क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का लेवल मोडरेट से मुश्किल रहा। शिफ्ट का ओवरऑल लेवल मोडरेट से मुश्किल रहा। उम्मीदवारों ने बताया कि कुछ प्रश्नों को हल करने में उन्हें बहुत अधिक समय लगा। रीजनिंग एवं कम्प्यूटर एप्टीट्यूड में उम्मीदवारों से ज्यादातर प्रश्न लीनियर सिटिंग, डेजिगनेशन बेस्ड पजल, सर्कुलर लीनियर सिटिंग, कार्ड बेस्ड पजल, नंबर बेस्ड और लाॅजिकल रीजनिंग से पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस में उम्मीद से प्रश्न आरबीआई, चैट बोट, पीएम स्वानिधि, ओलिम्पिक, स्वच्छ सर्वेक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, सीपी राधाकृष्णन और एपिक कार्ड आदि विषयों से पूछे गए थे।
इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 5208 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस नोटिफिकेशन के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉबेशनरी ऑफिसर / मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी।
वेतनमान - बेसिक: 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 रुपये
पीओ भर्ती का चयन-
प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू ।
प्रीलिम्स में प्रदर्शन के आधार पर मेन्स के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स में पास उम्मीदवारों को तीसरे चरण पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पास होने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।