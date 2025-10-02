IBPS PO Mains Admit Card 2025 जारी, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

IBPS ने PO Mains Admit Card 2025 जारी किया है। उम्मीदवार ibps.in से डाउनलोड करें। परीक्षा 12 अक्टूबर को आयोजित होगी। हॉल टिकट और जरूरी दस्तावेज परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है।

IBPS PO Mains Admit Card 2025 Out : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

IBPS PO Mains Admit Card 2025 : एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका IBPS PO Mains Admit Card 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स अपनाएं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएँ।

2. PO Mains Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें – रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि।

4. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें।

IBPS PO Mains Admit Card 2025 : एडमिट कार्ड में दर्ज डिटेल्स IBPS PO Mains Admit Card 2025 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और अन्य जरूरी निर्देश दर्ज होंगे।

IBPS PO Mains Admit Card 2025 : परीक्षा केंद्र पर जरूरी निर्देश उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा उम्मीदवार को अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कोई मान्य फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा।

परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, ज्योमेट्री बॉक्स या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है।

IBPS PO Mains Admit Card 2025 : क्या होगी परीक्षा की तारीख IBPS PO Mains 2025 परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को होगा। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम है जो बैंकिंग सेक्टर में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। परीक्षा में शामिल होने से पहले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है।