IBPS PO Admit Card 2025 OUT: आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

IBPS PO Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक यहां चेक करें।

IBPS PO Admit Card 2025 Download Link: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रीलिम्स परीक्षा (सीआरपी पीओ/एमटी-XV की रिक्तियों के लिए) के लिए प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तारीख/पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर 24 अगस्त 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा।

IBPS PO Admit Card 2025 Direct Link आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 एवं 24 अगस्त 2025 को होगा। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में होगा और परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड और 35 प्रश्न रिजनिंग एबिलिटी के होंगे। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया जाएगा।

IBPS PO Admit Card 2025 Link: आईबीपीएस पीओ पीईटी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट लिंक “IBPS Online Pre-Examination for (CRP PO/MT-XV) admit Card 2025” पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए कैंडिडेट अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

जो भी कैंडिडेट को अपने साथ एडमिट कार्ड पर परीक्षा के लिए गाइडलाइंस को पढ़कर अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा।