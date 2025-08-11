IBPS PO 2025: प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जल्द, अगस्त में होंगे ऑनलाइन इम्तेहान, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

IBPS PO 2025: बैंक में अफसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों बेसब्री से IBPS PO 2025 के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

IBPS PO 2025: बैंकिंग सेक्टर में प्रॉबेशनरी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर IBPS PO 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। रजिस्टर उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ/पासवर्ड डालकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय और आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी होगी। IBPS PO प्रीलिम्स 2025 ऑनलाइन कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के रूप में 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को देशभर के निर्धारित सेंटरों पर आयोजित होगी। इस साल IBPS ने प्रॉबेशनरी ऑफिसर के 5,208 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन 30 जून 2025 को जारी हुआ था।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी

वैध फोटो आईडी (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका 1. IBPS की वेबसाइट ibps.in पर जाएं

2. होमपेज पर “IBPS PO Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें

3. रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड डालें

4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड देखें

5. डाउनलोड कर प्रिंट लें