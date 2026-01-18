IBPS Exam 2026-27: बैंक भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट का पैटर्न बदलेगा
IBPS Exam 2026-27: बैंकिंग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आईबीपीएस से जुड़े 12 बैंकों, एसबीआई और आरआरबी को मिलाकर 25-30 हजार से अधिक रिक्तियां आने की संभावना है। परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही बैंकिंग परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरबीआई और एसबीआई में होने वाली भर्ती परीक्षाओं और उनके परिणामों के लिए अब एक मानकीकृत समय सीमा लागू की जाएगी। यह निर्देश वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। अब सबसे पहले एसबीआई परीक्षा का परिणाम आएगा। इसके बाद राष्ट्रीयकृत और अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नतीजे जारी होंगे। अभी एसबीआई का रिजल्ट सबसे बाद में आता था।
इसकी वजह से दूसरे बैंकों में पहले योगदान करने वाले अभ्यर्थी भी वहां त्यागपत्र देकर एसबीआई ज्वाइन कर लेते थे। इससे दूसरे बैंकों में कर्मचारियों की कमी हो जा रही थीं। अधिकारी स्तर की सभी परीक्षाओं के परिणाम पहले जबकि क्लर्क स्तर के बाद में जारी होंगे। परीक्षाओं का शिड्यूल भी अलग-अलग होगा।
IBPS Exam Calendar 2026-27: पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए परीक्षा का शेड्यूल
पब्लिक सेक्टर बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO/MT) पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को
मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को
क्लर्क कैडर यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) -प्रारंभिक परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 को
मुख्य परीक्षा 30 जनवरी 2027 को
IBPS Exam Calendar 2026-27: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की महत्वपूर्ण तारीखें
ग्रामीण बैंकों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भी तारीखें स्पष्ट हो गई हैं:
ऑफिसर स्केल I: इसकी प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को
ऑफिसर स्केल II और III: इन पदों के लिए सिंगल परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को
ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क): इसकी प्रारंभिक परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 30 जनवरी 2027 को