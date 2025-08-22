IBPS Clerk Vacancy : IBPS Clerk Recruitment last date extended for apply 10277 posts CRP CSA XV new dates IBPS Clerk Vacancy : 10277 आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, देखें नई तिथियां, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS Clerk Vacancy : IBPS Clerk Recruitment last date extended for apply 10277 posts CRP CSA XV new dates

IBPS Clerk Vacancy : 10277 आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, देखें नई तिथियां

IBPS Clerk Recruitment 2025 : 10277 पदों पर निकाली गई आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इसे 21 अगस्त 2025 से बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2025 में होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 05:55 AM
share Share
Follow Us on
IBPS Clerk Vacancy : 10277 आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, देखें नई तिथियां

IBPS Clerk Vacancy 2025 : आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले इसकी लास्ट डेट 21 अगस्त थी। फीस भुगतान और ऑनलाइन करेक्शन की अंतिम तिथि भी 28 अगस्त ही है। अब अपने आवदेन फॉर्म का प्रिंट आउट 5 अगस्त तक लिया जा सकता है। पहले प्रिंट आउट लेने के लिए 5 अगस्त तक का समय दिया गया था। इस भर्ती के जरिए विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट - सीएसए) के 10277 पदों पर नियुक्तियां होंगी। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2025 में होगी। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेन्स एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स एग्जाम का आयोजन नवंबर 2025 में होगा। आपको बता दें कि आईबीपीएस ने साल 2024 में क्लर्क पद का नाम बदलकर सीएसए यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया था।

योग्यता व आयु सीमा

जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की हो और उनकी उम्र सीमा न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल हो, वह क्लर्क के पदों आवेदन करने के योग्य होंगे। यानी अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1997 से पहले और 01.08.2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।

एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर ऑपरेशन/ लेंग्वेज में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री होनी चाहिए/ हाईस्कूल/कॉलेज/संस्थान में कंप्यूटर/आईटी विषय के रूप में अध्ययन किया होना चाहिए।

सैलरी : बेसिक 24050-1340/3-28070-1650/3-33020-2000/4-41020-2340/7-57400-4400/1-61800-2680/1-64480 रुपये

चयन प्रक्रिया व एग्जाम पैटर्न - ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा, ऑनलाइन मेन्स परीक्षा।

प्रीलिम्स - 60 मिनट में 100 नंबर के 100 प्रश्नों के जवाब देने होंगे।

इंग्लिश लेंग्वेज के 30 नंबर के 30 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 नंबर के 35 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 35 नंबर के 35 प्रश्न आएंगे।

नेगेटिव मार्किंग - प्री और मेन्स दोनों में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।

ये भी पढ़ें:नई आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में हुए 3 बड़े बदलाव, यहां देखें लिस्ट

फाइनल मेरिट सिर्फ मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही बनेगी। अभ्यर्थी केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि उसे एग्जाम सेंटर अन्य राज्य में दिया जा सकता है।

मेन्स एग्जाम के बाद लोकल लेंग्वेज टेस्ट भी होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने अपने राज्य (जिसकी वैकेंसी के लिए उन्होंने आवेदन किया है) की भाषा 10वीं या इससे ऊपर की पढ़ाई के दौरान विषय के तौर पर पढ़ी है, उन्हें यह टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पहले की आईबीपीएस क्लर्क भर्तियों कहा जाता था कि जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है, उसकी राजभाषा में ज्ञान होने (उम्मीदवारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा पढ़ने/लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए) को प्राथमिकता दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:एसबीआई में क्लर्क के 6589 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, 20 बड़ी बातें

इस बार आईबीपीएस क्लर्क भर्ती कई बड़े और अहम बदलावों के साथ हो रही है। नई आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे प्रमुख बदलाव एग्जाम पैटर्न में किया गया है। तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इसी नए पैटर्न के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। अब प्रीलिम्स के बाद होने वाले मेन्स में 190 की जगह 155 सवाल आएंगे। जनरल व फाइनेंशियल अवेयरनैस व रीजनिंग में अब 50 की जगह 40 सवाल ही आएंगे। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 सवाल कम कर दिए गए हैं। अब 50 की जगह 35 सवाल ही पूछे जाएंगे। कुल अंकों में बदलाव नहीं हुआ है।

Ibps Clerk
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।