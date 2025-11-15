IBPS Clerk Vacancy : फिर बढ़ी आईबीपीएस क्लर्क भर्ती की वैकेंसी, पद 15000 के पार, देखें राज्यवार ब्योरा

संक्षेप: IBPS Clerk Vacancy : आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 की वैकेंसी में एक बार फिर इजाफा किया गया है। अब इस बहाली में 13533 की बजाय 15684 पदों पर भर्ती होगी। आईबीपीएस ने दूसरी बार इस भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की है।

Sat, 15 Nov 2025 02:29 PM

IBPS Clerk Vacancy : आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 की वैकेंसी में एक बार फिर इजाफा किया गया है। अब इस बहाली (IBPS Clerk Recruitment 2025) में 13533 की बजाय 15684 पदों पर भर्ती होगी। आईबीपीएस ने दूसरी बार इस भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 2151 पद बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 10277 (मूल नोटिफिकेशन में थी) में 2837 पदों को एड करते हुए वैकेंसी 13533 कर दी गई थी। इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 4 व 5 अक्टूबर 2025 को हो चुका है। अब रिजल्ट का इंतजार है। वैकेंसी बढ़ने से प्रीलिम्स की कटऑफ निश्चित तौर पर अपेक्षाकृत कम होगी। प्रीलिम्स पास करने वालों को मेन्स परीक्षा में बैठना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रेगुलर वैकेंसी में किस राज्य में कितने पद बढ़े, कितने घटे मध्य प्रदेश के लिए पहले 601 से बढ़कर 755 हुए थे , अब 958 हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए 214 से बढ़कर 298 हुए थे , अब 314 हो गए हैं।

जम्मू कश्मीर के लिए 61 से बढ़कर 75 हुए थे , अब 76 हो गए हैं।

हिमाचल के लिए 114 से बढ़कर 121 हुए थे , अब 134 हो गए हैं।

पंजाब के लिए 276 से बढ़कर 313 हुए थे , अब 383 हो गए हैं।

राजस्थान के लिए 328 से बढ़कर 394 हुए थे , 408 अब हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश के लिए 1315 से बढ़कर 2346 हुए थे , अब 2781 हो गए हैं।

बिहार के लिए 308 से बढ़कर 748 हुए थे , अब 760 हो गए हैं।

गुजरात के लिए 753 से बढ़कर 860 हुए थे , अब 1109 हो गए हैं।

झारखंड के लिए 106 से बढ़कर 177 हुए थे , अब 268 हो गए हैं।

केरल में 330 से बढ़कर 342 हुए थे , अब 354 हो गए हैं।

लक्षद्वीप में पहले की तरह 7 ही पद हैं।

त्रिपुरा में 32 से बढ़कर 59 हुए अब घटकर 56 हो गए हैं। नई अपडेट में भी 56 पद ही है।

महाराष्ट्र में 1117 से बढ़कर 1144 हुए थे , अब 1634 हो गए हैं।

गोवा में 87 से बढ़कर 90 हुए थे , अब 104 हो गए हैं।

कर्नाटक में 1170 से बढ़कर 1248 हुए थे , अब 1386 हो गए हैं।

आंध्र में 367 से बढ़कर 409 हुए थे , अब 462 हो गए हैं।

तेलंगाना में 261 से बढ़कर 302 हुए थे , अब 362 हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल में 540 से बढ़कर 992 हुए थे , अब 1086 हो गए हैं।

उत्तराखंड के लिए 102 से घटकर 95 हुए थे , अब नई अपडेट में 103 हो गए हैं।

दिल्ली के लिए 416 से घटकर 279 हुए थे , अब भी 279 ही पद हैं।

अब देखें किस राज्य में कितनी वैकेंसी है - कैटेगरी वाइज राज्य SC ST OBC EWS UR कुल अंडमान व निकोबार 0 0 2 1 13 16

आंध्र प्रदेश 77 33 110 42 200 462

अरुणाचल प्रदेश 0 15 0 2 24 41

असम 26 44 102 36 189 397

बिहार 118 4 201 72 365 760

चंडीगढ़ 1 0 2 0 12 15

छत्तीसगढ़ 34 97 13 28 142 314

दादरा नगर हवेली / दमन दीव 0 12 1 3 28 44

दिल्ली 39 19 73 23 125 279

गोवा 0 8 15 9 72 104

गुजरात 76 164 295 105 469 1109

हरियाणा 32 0 47 15 94 188

हिमाचल प्रदेश 32 4 25 13 60 134

जम्मू व कश्मीर 1 5 16 4 50 76

झारखंड 27 60 31 24 126 268

कर्नाटक 214 108 338 135 591 1386

केरल 35 1 89 34 195 354

लद्दाख 0 1 0 0 7 8

लक्षद्वीप 0 1 0 0 6 7

मध्य प्रदेश 142 191 140 93 392 958

महाराष्ट्र 166 142 437 159 730 1634

मणिपुर 0 11 3 4 30 48

मेघालय 0 4 0 0 13 17

मिज़ोरम 0 8 0 2 19 29

नागालैंड 0 11 0 1 22 34

ओडिशा 87 126 66 54 239 572

पुडुचेरी 1 0 5 1 19 26

पंजाब 112 0 74 33 164 383

राजस्थान 67 53 77 37 174 408

सिक्किम 0 3 3 1 18 25

तमिलनाडु 247 9 322 116 523 1217

तेलंगाना 61 27 81 32 161 362

त्रिपुरा 5 14 0 3 34 56

उत्तर प्रदेश 589 28 754 272 1138 2781

उत्तराखंड 11 0 7 7 78 103

पश्चिम बंगाल 256 52 237 102 439 1086

जनरल / फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 नंबर के 40 प्रश्न, जनरल इंग्लिश से 40 नंबर के 40 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 60 नंबर के 40 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 नंबर के 35 प्रश्न आएंगे।

मेन्स एग्जाम के बाद लोकल लेंग्वेज टेस्ट भी होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने राज्य (जिसकी वैकेंसी के लिए उन्होंने आवेदन किया है) की भाषा 10वीं या इससे ऊपर की पढ़ाई के दौरान विषय के तौर पर पढ़ी है, उन्हें यह टेस्ट नहीं देना पड़ेगा।

नेगेटिव मार्किंग - प्री और मेन्स दोनों में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।

फाइनल मेरिट सिर्फ मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही बनेगी।