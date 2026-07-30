Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IBPS Clerk Vacancy : आईबीपीएस ने निकाली बंपर क्लर्क भर्ती, 10 से 12 हजार वैकेंसी संभव, ग्रेजुएट करें आवेदन

By Pankaj Vijay
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

आईबीपीएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा सहयोगी (पूर्व में क्लर्क) पदों पर भर्ती के लिए सीआरपी सीएसए-16 की संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन एक अगस्त से शुरू होंगे।

bank
बैंक में भर्ती

IBPS Clerk Vacancy 2026: बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो रहा है। आईबीपीएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा सहयोगी (पूर्व में क्लर्क) पदों पर भर्ती के लिए सीआरपी सीएसए-16 की संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन एक अगस्त से शुरू होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। राष्ट्रीयकृत बैंक में 10 से 12 हजार रिक्तियां आने की उम्मीद है। पिछली बार रिक्तियों को पूरा होते समय 15 हजार रिक्तियां हो गई थीं। बैंकों से प्राप्त रिक्तियों के हिसाब से रिक्तियां घट और बढ़ सकती हैं। आईबीपीएस के अनुसार, इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और बैंकों में प्रोविजनल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सैलरी : बेसिक 24050-1340/3-28070-1650/3-33020-2000/4-41020-2340/7-57400-4400/1-61800-2680/1-64480 रुपये

ये भी पढ़ें:एमपी पुलिस में कांस्टेबल और SI समेत 9662 पदों पर भर्ती का ऐलान

योग्यता व आयु सीमा

जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की हो और उनकी उम्र सीमा न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल हो, वह क्लर्क के पदों आवेदन करने के योग्य होंगे।

एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया व एग्जाम पैटर्न - ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा, ऑनलाइन मेन्स परीक्षा। प्री और मेन्स दोनों में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में TGT, PGT समेत 23,899 पदों पर भर्ती जल्द, UPESSC को मिला अधियाचन

मेन्स एग्जाम के बाद लोकल लेंग्वेज टेस्ट भी होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने अपने राज्य (जिसकी वैकेंसी के लिए उन्होंने आवेदन किया है) की भाषा 10वीं या इससे ऊपर की पढ़ाई के दौरान विषय के तौर पर पढ़ी है, उन्हें यह टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पहले की आईबीपीएस क्लर्क भर्तियों कहा जाता था कि जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है, उसकी राजभाषा में ज्ञान होने (उम्मीदवारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा पढ़ने/लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए) को प्राथमिकता दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:आर्मी में एक साथ निकलीं 3 बड़ी भर्तियां, क्या है योग्यता और आवेदन तिथियां

फाइनल मेरिट सिर्फ मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही बनेगी। अभ्यर्थी केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि उसे एग्जाम सेंटर अन्य राज्य में दिया जा सकता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Ibps Clerk
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।