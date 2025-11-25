IBPS Clerk Score Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: IBPS Clerk Prelims Score Card 2025 Download Link: आईबीपीएस की ओर से क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS Clerk Prelims Score Card 2025 Download Link: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से आज 25 नवंबर 2025 को क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने 4 और 5 अक्टूबर 2025 को यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना स्कोरकार्ड IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। यह स्कोरकार्ड उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) की 15684 पदों के लिए आवेदन किया था। आईबीपीएस की ओर से क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 20 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया था।

IBPS Clerk Prelims ScoreCard 2025 Download Link आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2025 की जानकारी- परीक्षा का नाम: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 (CRP-CSA XV)

कुल पद: 15684 (क्लर्क/जूनियर एसोसिएट)

आधिकारिक वेबसाइट: ibps.in

उम्मीदवार सीधे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। रिजल्ट में यह स्पष्ट हो जाएगा कि उम्मीदवार मेंस परीक्षा के लिए योग्य हैं या नहीं।

IBPS Clerk Prelims Score Card 2025: IBPS क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड चेक करने के आसान स्टेप्स - IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक करने के लिए, उम्मीदवारों को इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट (ibps.in) पर जाएं।

2. CRP लिंक खोजें: होमपेज पर, 'CRP-Clerical' सेक्शन पर क्लिक करें, और फिर 'Common Recruitment Process for Clerical Cadre XV' पर क्लिक करें।

3. स्कोरकार्ड लिंक ढूंढें: अब उस लिंक को खोजें जिस पर लिखा हो: “Result Status of online preliminary examination 2024-25 for CRP- CSA XV” (या उससे संबंधित)।

4. लॉगिन डिटेल्स भरें: एक नया विंडो ओपन होगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

5. कैप्चा कोड दर्ज करें: स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. स्कोरकार्ड देखें: आपका स्कोरकार्ड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपका क्वालिफाइंग स्टेटस लिखा होगा।

7. डाउनलोड और प्रिंट: स्कोरकार्ड को भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

प्रीलिम्स पास करने के बाद आगे क्या? जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं, वे मेंस परीक्षा में शामिल होंगे, जो 29 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। यह ध्यान रखें कि क्लर्क पद पर अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा।