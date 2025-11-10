Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS Clerk Result 2025 Prelims to be out soon at ibps.in, how to download scorecard when out
IBPS Clerk Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का ibps.in पर इंतजार, 13533 पदों पर होगी भर्ती

IBPS Clerk Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का ibps.in पर इंतजार, 13533 पदों पर होगी भर्ती

संक्षेप: IBPS Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस की ओर से जल्द ही क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे।

Mon, 10 Nov 2025 03:51 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IBPS Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से जल्द ही क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने 4 और 5 अक्टूबर 2025 को यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे। यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) की 13533 से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिजल्ट कब और कहां होगा जारी?

परीक्षा का नाम: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 (CRP-CSA XV)

कुल पद: 13533 (क्लर्क/जूनियर एसोसिएट)

आधिकारिक वेबसाइट: ibps.in

रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार सीधे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट में यह स्पष्ट हो जाएगा कि उम्मीदवार मेंस परीक्षा के लिए योग्य हैं या नहीं।

IBPS क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स -

IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए, उम्मीदवारों को इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट (ibps.in) पर जाएं।

2. CRP लिंक खोजें: होमपेज पर, 'CRP-Clerical' सेक्शन पर क्लिक करें, और फिर 'Common Recruitment Process for Clerical Cadre XV' पर क्लिक करें।

3. रिजल्ट लिंक ढूंढें: अब उस लिंक को खोजें जिस पर लिखा हो: “Result Status of online preliminary examination 2024-25 for CRP- CSA XV” (या उससे संबंधित)।

4. लॉगिन डिटेल्स भरें: एक नया विंडो ओपन होगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

5. कैप्चा कोड दर्ज करें: स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. रिजल्ट देखें: आपका रिजल्ट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपका क्वालिफाइंग स्टेटस लिखा होगा।

7. डाउनलोड और प्रिंट: रिजल्ट को भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

प्रीलिम्स पास करने के बाद आगे क्या?

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जो 29 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। यह ध्यान रखें कि क्लर्क पद पर अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा।

इसलिए, प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट का इंतजार किए बिना मुख्य परीक्षा की तैयारी तुरंत शुरू कर दें। मुख्य परीक्षा में जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Ibps Clerk Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।