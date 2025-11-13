IBPS Clerk Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का ibps.in पर इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

संक्षेप: IBPS Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस की ओर से जल्द ही क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे।

IBPS Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से जल्द ही क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने 4 और 5 अक्टूबर 2025 को यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकेंगे। यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) की 13533 से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था।

रिजल्ट कब और कहां होगा जारी? परीक्षा का नाम: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 (CRP-CSA XV)

कुल पद: 13533 (क्लर्क/जूनियर एसोसिएट)

आधिकारिक वेबसाइट: ibps.in

रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार सीधे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट में यह स्पष्ट हो जाएगा कि उम्मीदवार मेंस परीक्षा के लिए योग्य हैं या नहीं।

IBPS क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स - IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए, उम्मीदवारों को इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट (ibps.in) पर जाएं।

2. CRP लिंक खोजें: होमपेज पर, 'CRP-Clerical' सेक्शन पर क्लिक करें, और फिर 'Common Recruitment Process for Clerical Cadre XV' पर क्लिक करें।

3. रिजल्ट लिंक ढूंढें: अब उस लिंक को खोजें जिस पर लिखा हो: “Result Status of online preliminary examination 2024-25 for CRP- CSA XV” (या उससे संबंधित)।

4. लॉगिन डिटेल्स भरें: एक नया विंडो ओपन होगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

5. कैप्चा कोड दर्ज करें: स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. रिजल्ट देखें: आपका रिजल्ट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपका क्वालिफाइंग स्टेटस लिखा होगा।

7. डाउनलोड और प्रिंट: रिजल्ट को भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

प्रीलिम्स पास करने के बाद आगे क्या? जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जो 29 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। यह ध्यान रखें कि क्लर्क पद पर अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा।