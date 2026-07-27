IBPS Clerk : भर्ती का इंतजार खत्म, 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन; जानें पूरा शेड्यूल
आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहत 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे।
बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2027-28 साइकिल का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती को अब कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP CSA-XVI के नाम से जाना जाएगा, और इसके तहत देशभर के सरकारी बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) यानी क्लर्क पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार पिछले कई महीनों से इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए तैयारी शुरू करने का सही वक्त आ गया है।
आईबीपीएस की तरफ से जारी शॉर्ट नोटिस के मुताबिक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगी। इसी अवधि में उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि पद का नाम भले ही अब क्लर्क से बदलकर कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया हो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें और परीक्षा का ढांचा लगभग पहले जैसा ही रहेगा। यानी जो उम्मीदवार पहले से क्लर्क परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नए सिरे से रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है।
विस्तृत नोटिफिकेशन कब आएगा
फिलहाल जो नोटिस सामने आया है, वह केवल शेड्यूल की जानकारी देता है। पूरी डिटेल वाला नोटिफिकेशन, जिसमें वैकेंसी की सही संख्या, पात्रता की शर्तें, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क जैसी अहम जानकारियां होंगी, वह 31 जुलाई या 1 अगस्त 2026 को आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले यह पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, ताकि आगे चलकर किसी तरह की गलतफहमी या दिक्कत न हो।
वैकेंसी को लेकर अभी आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन पिछले भर्ती चक्रों और उद्योग जगत की रिपोर्ट्स के आधार पर अनुमान है कि सरकारी बैंकों ने करीब 15,000 से 15,700 क्लेरिकल पदों की मांग रखी है। राज्यवार और श्रेणीवार वैकेंसी का ब्योरा विस्तृत नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट होगा।
परीक्षा का पूरा कैलेंडर
आईबीपीएस ने इस बार पूरे साल का कैलेंडर पहले ही साफ कर दिया है, जिससे उम्मीदवार अपनी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से प्लान कर सकें। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स अक्टूबर 2026 में आयोजित होगी, जबकि मुख्य परीक्षा यानी मेन्स दिसंबर 2026 में करवाई जाएगी। दोनों ही परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में देशभर के तय परीक्षा केंद्रों पर होंगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, यानी सिर्फ प्रीलिम्स और मेन्स के अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन तय होगा।
पूरा शेड्यूल इस तरह है
- रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क जमा करना: 1 अगस्त से 21 अगस्त 2026
- आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका: रजिस्ट्रेशन बंद होने के तुरंत बाद, तारीखें बाद में वेबसाइट पर बताई जाएंगी
- प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग: सितंबर 2026
- प्रारंभिक परीक्षा: अक्टूबर 2026
- प्रीलिम्स का रिजल्ट: नवंबर 2026
- मुख्य परीक्षा: दिसंबर 2026
- अंतिम आवंटन यानी प्रोविजनल अलॉटमेंट: मार्च 2027
कैसे करें आवेदन
जब 1 अगस्त को आवेदन विंडो खुलेगी, तो उम्मीदवारों को सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर होमपेज पर मौजूद CRP CSA सेक्शन में CRP CSA-XVI का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म में जरूरी जानकारी भरनी होगी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और अंत में ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करनी होगी। फॉर्म भरने के बाद कन्फर्मेशन पेज जरूर सेव कर लें, क्योंकि आगे यह काम आ सकता है।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक बड़ा मौका है, क्योंकि सरकारी बैंक की नौकरी आज भी नौकरी की सुरक्षा, अच्छी सैलरी और तरक्की के मौकों के लिहाज से सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। ऐसे में सलाह यही है कि उम्मीदवार जल्दबाजी में आवेदन न करें, बल्कि विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें और उसमें दी गई पात्रता, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को अच्छी तरह जांच लें। साथ ही, समय-समय पर आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहना भी जरूरी है, ताकि किसी भी नई अपडेट की जानकारी मिस न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव