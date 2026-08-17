IBPS Clerk 2026: आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 11403 पदों पर मौका, जानें पूरी डिटेल
IBPS क्लर्क भर्ती 2026 के लिए 11403 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त नजदीक आ चुकी है। ऐसे में आवेदन करने में देरी न करें।
बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए यह खबर काम की है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क भर्ती 2026 यानी CRP CSA-XVI के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब इसकी आखिरी तारीख करीब आ पहुंची है। जो उम्मीदवार अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास मौका बहुत कम बचा है क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। इस भर्ती के जरिए देश के 11 सरकारी बैंकों में कुल 11403 कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लर्क पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कब से कब तक चली आवेदन प्रक्रिया
IBPS ने इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू की थी जो अब 21 अगस्त 2026 को बंद हो जाएगी। यानी उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। देरी करने पर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से दिक्कतें भी आ सकती हैं, ऐसे में आखिरी दिन का इंतजार करना समझदारी नहीं होगी।
किन बैंकों में मिलेगी नौकरी
इस भर्ती अभियान के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। कुल मिलाकर 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह भर्ती की जा रही है, जो इसे देश की सबसे बड़ी बैंकिंग भर्तियों में से एक बनाता है।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स होगी, जो 10 और 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा यानी मेन्स का आयोजन 27 दिसंबर 2026 को होगा। जो उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं में सफल होंगे, उन्हें अंत में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा से भी गुजरना होगा। यह टेस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि जिस राज्य या क्षेत्र में उम्मीदवार की पोस्टिंग हो, वहां की स्थानीय भाषा की उसे बुनियादी समझ हो।
किन उम्मीदवारों को मिल सकता है मौका
इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी बैचलर डिग्री होना जरूरी है। साथ ही, उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणी यानी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट भी दी जाएगी।
आवेदन शुल्क कितना है
बात करें फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 850 रुपये चुकाने होंगे। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग यानी PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह फीस काफी कम, यानी 175 रुपये रखी गई है। यह शुल्क सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकता है और एक बार भुगतान होने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते वक्त सारी जानकारी ध्यान से जांच लेना बेहद जरूरी है।
आवेदन करने का तरीका
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
- वहां CRP CSA-XVI यानी IBPS क्लर्क 2026 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आगे इसकी जरूरत पड़ने पर काम आ सके।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले IBPS की विस्तृत अधिसूचना यानी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि पात्रता से जुड़ी कोई भी शर्त छूट न जाए और आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की गलती न हो। समय रहते सही और पूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरना ही सफल आवेदन की कुंजी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव