IBPS Clerk Exam Analysis 2025: कैसा रहा आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम 2025, जानें डिटेल्स

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से 4 अक्टूबर 2025 को सभी शिफ्ट की क्लर्क परीक्षा का आयोजन को पूरा हो गया है। परीक्षा का लेवल मोडरेट था।

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से 4 अक्टूबर 2025 को सभी शिफ्ट की क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन पूरा हो गया है। परीक्षा का आयोजन तीन शिफ्टों में किया गया था। परीक्षा का लेवल मोडरेट था। परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 100 प्रश्न पूछे गए। सभी प्रश्नों का कुल अंक 100 है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया गया। परीक्षा में उम्मीदवारों से तीन सेक्शन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे गए।

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 4, 5 और 11 अक्टूबर, 2025 को तय हुआ है। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में होता है और परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न होते हैं जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी और 35 प्रश्न रिजनिंग एबिलिटी के होते हैं। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया जाता है।

पहली शिफ्ट में इंग्लिश सेक्शन आसान से मोडरेट रहा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का लेवल आसान से मोडरेट रहा। पहली शिफ्ट का ओवरऑल लेवल मोडरेट रहा। उम्मीदवारों ने बताया कि कुछ प्रश्नों को हल करने में उन्हें बहुत अधिक समय लगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में उम्मीदवारों से अंकगणित, मिसिंग नंबर, टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन आदि विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी शिफ्ट का ओवर लेवल मोडरेट रहा। इंग्लिश सेक्शन में अधिकतर प्रश्न रीडिंग काॅम्प्रिहेंशन से पूछे गए थे। तीसरी शिफ्ट का भी ओवर लेवल आसान से मोडरेट रहा।