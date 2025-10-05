IBPS clerk Prelims Exam Analysis 2025 know exam difficulty level students review IBPS Clerk Exam Analysis 2025: कैसा रहा आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम 2025, जानें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IBPS clerk Prelims Exam Analysis 2025 know exam difficulty level students review

IBPS Clerk Exam Analysis 2025: कैसा रहा आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम 2025, जानें डिटेल्स

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से 4 अक्टूबर 2025 को सभी शिफ्ट की क्लर्क परीक्षा का आयोजन को पूरा हो गया है। परीक्षा का लेवल मोडरेट था। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:14 AM
share Share
Follow Us on
IBPS Clerk Exam Analysis 2025: कैसा रहा आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम 2025, जानें डिटेल्स

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ओर से 4 अक्टूबर 2025 को सभी शिफ्ट की क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन पूरा हो गया है। परीक्षा का आयोजन तीन शिफ्टों में किया गया था। परीक्षा का लेवल मोडरेट था। परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 100 प्रश्न पूछे गए। सभी प्रश्नों का कुल अंक 100 है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया गया। परीक्षा में उम्मीदवारों से तीन सेक्शन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे गए।

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 4, 5 और 11 अक्टूबर, 2025 को तय हुआ है। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में होता है और परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न होते हैं जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी और 35 प्रश्न रिजनिंग एबिलिटी के होते हैं। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया जाता है।

पहली शिफ्ट में इंग्लिश सेक्शन आसान से मोडरेट रहा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का लेवल आसान से मोडरेट रहा। पहली शिफ्ट का ओवरऑल लेवल मोडरेट रहा। उम्मीदवारों ने बताया कि कुछ प्रश्नों को हल करने में उन्हें बहुत अधिक समय लगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में उम्मीदवारों से अंकगणित, मिसिंग नंबर, टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन आदि विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी शिफ्ट का ओवर लेवल मोडरेट रहा। इंग्लिश सेक्शन में अधिकतर प्रश्न रीडिंग काॅम्प्रिहेंशन से पूछे गए थे। तीसरी शिफ्ट का भी ओवर लेवल आसान से मोडरेट रहा।

परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर एक चौथाई या 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 10277 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में उम्मीदवार कस्टमर सर्विस एसोसिएट पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। ज्यादा जानकरी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Ibps Clerk
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।