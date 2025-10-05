IBPS Clerk Prelims 2025 : कब तक जारी होगा आंसर की, रिजल्ट के बारे में भी जानें अपडेट

IBPS Clerk Prelims 2025 की प्राविजनल आंसर की अक्टूबर 18 को जारी होने की संभावना। रिजल्ट नवंबर की पहली या दूसरी सप्ताह में घोषित।

Sun, 5 Oct 2025 03:36 PM

IBPS Clerk Prelims 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) क्लर्क प्रीलिम्स 2025 के प्राविजनल आंसर की 18 अक्टूबर 2025 तक जारी होने की संभावना है। यह एक सप्ताह बाद आएगा, जब अंतिम परीक्षा 11 अक्टूबर को पूरी होगी। उम्मीदवार अपनी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS Clerk Prelims 2025 : आंसर की कैसे डाउनलोड करें 1. IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. IBPS Clerk Prelims 2025 के Answer Key PDF लिंक पर क्लिक करें।

3. PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।

IBPS Clerk Prelims 2025 : आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें वेबसाइट पर जाकर objection window लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन क्रेडेंशियल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करें।

उन सवालों का चयन करें जिन पर आपत्ति है।

उत्तर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट PDF अपलोड करें।

सबमिट करने के बाद PDF डाउनलोड करके हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें।

IBPS Clerk Prelims 2025 परीक्षा विश्लेषण 4 अक्टूबर को विभिन्न शिफ्टों में हुई परीक्षा का विश्लेषण किया गया, आइए जानते हैं कैसा रहा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा:

न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग: मॉडरेट

इंग्लिश लैंग्वेज: आसान

प्रीलिम्स की अगली शिफ्टें 5 और 11 अक्टूबर को होंगी। IBPS Clerk Prelims 2025 : अनऑफिशियल आंसर की और अंक जांच कई प्राइवेट पोर्टल्स पर अनऑफिशियल आंसर की उपलब्ध हैं। उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड करके अपने अनुमानित अंक चेक कर सकते हैं।