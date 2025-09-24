IBPS Clerk PET Admit Card 2025 out on ibps.in direct download link here IBPS Clerk PET Admit Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
IBPS Clerk PET Admit Card 2025 out on ibps.in direct download link here

IBPS Clerk PET Admit Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

IBPS Clerk PET Admit Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क पीईटी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया गया है। कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 सितंबर तक ही उपलब्ध रहेगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 04:51 PM
IBPS Clerk PET Admit Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड 2025 ibps.in पर जारी, Direct Link

IBPS Clerk PET Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क परीक्षा (सीआरपी सीएसए-XV की रिक्तियों के लिए) के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग (पीईटी) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तारीख/पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 सितंबर तक ही उपलब्ध रहेगा।

IBPS Clerk PET Admit Card 2025 Direct Link

आईबीपीएस क्लर्क पीईटी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 4, 5 और 11 अक्टूबर, 2025 को होगा। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में होगा और परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी और 35 प्रश्न रिजनिंग एबिलिटी के होंगे। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया जाएगा।

IBPS Clerk PET Admit Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क पीईटी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट लिंक “Common Recruitment Process For Recruitment of Customer Service Associate in Participating Banks (CRP CSA-XV)” पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए कैंडिडेट अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

जो भी कैंडिडेट को अपने साथ एडमिट कार्ड पर परीक्षा के लिए गाइडलाइंस को पढ़कर अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा।

परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर एक चौथाई या 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ज्यादा जानकरी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

