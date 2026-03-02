IBPS Clerk Mains Result 2025 Direct Link: आईबीपीएस क्लर्क मेंस रिजल्ट 2025 ibps.in जारी, 15,701 पदों पर होगी भर्ती
IBPS Clerk Mains Result 2025 Download, ibps.in: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज, 2 मार्च 2026 को घोषित कर दिया हैं। अभ्यर्थी ibps.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
IBPS Clerk Mains Result 2025 Download Link: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज, 2 मार्च 2026 को घोषित कर दिया हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लर्क (CSA) के 15,701 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है।
IBPS Clerk Mains Result 2025 कैसे चेक करें-
IBPS क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए, उम्मीदवारों को इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट (ibps.in) पर जाएं।
2. CRP लिंक खोजें: होमपेज पर, 'CRP-Clerical' सेक्शन पर क्लिक करें, और फिर 'Common Recruitment Process for Clerical Cadre XV' पर क्लिक करें।
3. रिजल्ट लिंक ढूंढें: अब उस लिंक को खोजें जिस पर लिखा हो: “Result Status of Online Main Examination for CRP-CSA-XV” (या उससे संबंधित)।
4. लॉगिन डिटेल्स भरें: एक नया विंडो ओपन होगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।
5. कैप्चा कोड दर्ज करें: स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
6. रिजल्ट देखें: आपका रिजल्ट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपका क्वालिफाइंग स्टेटस लिखा होगा।
7. डाउनलोड और प्रिंट: रिजल्ट को भविष्य के लिए डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।
मुख्य परीक्षा का महत्व और चयन प्रक्रिया
IBPS क्लर्क भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में होती है:
प्रारंभिक परीक्षा : यह केवल क्वालीफाइंग होती है।
मुख्य परीक्षा : अंतिम मेरिट लिस्ट पूरी तरह से इसी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।
भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT): मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का टेस्ट देना होगा, जो केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का होता है।
महत्वपूर्ण जानकारी और कट-ऑफ
इस वर्ष रिक्तियों की संख्या में वृद्धि (15,701 पद) होने के कारण चयन की संभावनाएं काफी बेहतर रही हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर और 2 दिसंबर 2025 को किया गया था। बोर्ड ने रिजल्ट के साथ-साथ राज्य-वार और श्रेणी-वार कट-ऑफ भी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के कट-ऑफ को पार कर लेंगे, उन्हें बैंक आवंटित किए जाएंगे।
सफल उम्मीदवारों के लिए अगला कदम
जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है, उन्हें अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्थानीय भाषा टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी। अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
