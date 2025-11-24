Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ibps clerk mains admit card 2025 out download link released exam date details exam pattern instructions information
IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी, परीक्षा 29 नवंबर और 2 दिसंबर को

IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी, परीक्षा 29 नवंबर और 2 दिसंबर को

संक्षेप:

ibps clerk mains admit card 2025 out : आईबीपीएस ने क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अब प्रीलिम्स पास उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा की तैयारी तेज कर सकते हैं। परीक्षा 29 नवंबर और 2 दिसंबर को होगी।

Mon, 24 Nov 2025 09:11 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ibps clerk mains admit card 2025 out : सरकारी बैंकों में नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिस उम्मीदवार ने प्रीलिम्स चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, अब वह मेन्स हॉल टिकट डाउनलोड करके परीक्षा में शामिल होने की तैयारी पुख्ता कर सकता है। इस साल IBPS ने कुल 15,684 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी मेन्स परीक्षा 29 नवंबर और 2 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जारी किए गए एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों से जुड़ी सभी अनिवार्य जानकारियां शामिल होंगी, जैसे नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख, समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पूरा पता। साथ ही, इसमें परीक्षा दिवस से जुड़े तमाम निर्देश भी दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड को समय रहते डाउनलोड कर लें और उसकी एक साफ-सुथरी प्रिंट कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ibps clerk mains admit card 2025 out : ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं, जहां होमपेज पर मौजूद ‘CRP CSA-XV’ सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद IBPS Clerk Mains Admit Card 2025 के लिंक पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। इसे कंप्यूटर या मोबाइल में सुरक्षित रखकर उसकी प्रिंट निकालना न भूलें।

ibps clerk mains admit card 2025 out : मेन्स परीक्षा भर्ती की निर्णायक प्रक्रिया

IBPS क्लर्क मेन्स परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का सबसे निर्णायक चरण होता है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की बैंकिंग समझ, तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता और सामान्य जागरूकता की गहरी परख की जाती है। मेन्स में सफल होने के बाद ही उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम नियुक्ति तय होगी।

ibps clerk mains admit card 2025 out : 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी मेन्स की परीक्षा

भर्ती प्रक्रिया के शेड्यूल के मुताबिक, प्रीलिम्स परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। अब 24 नवंबर 2025 को मेन्स एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और मेन्स परीक्षा 29 नवंबर और 2 दिसंबर को होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा की तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को लगभग ₹42,000 का मासिक वेतन और पब्लिक सेक्टर बैंक की सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें ताकि हर अपडेट समय पर मिल सके।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Ibps Clerk
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।