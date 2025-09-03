IBPS Clerk 2025: आईबीपीएस क्लर्क 2025 करेक्शन विंडो आज होगी बंद, ibps.in पर करें करेक्शन

IBPS Clerk 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट (क्लर्क) भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म में संशोधन करने के लिए करेक्शन विंडो आज बंद हो जाएगी।

IBPS Clerk 2025 correction window: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट (क्लर्क) भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म में संशोधन करने के लिए करेक्शन विंडो आज बंद हो जाएगी। यह विंडो 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर 2025 तक ओपन रहेगी। जिन अभ्यर्थियों ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट (क्लर्क) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

उम्मीदवार को 'आवेदन पत्र को संशोधित/सही करने के लिए करेक्शन विंडो' के दौरान केवल एक बार संशोधित/सही आवेदन पत्र को सही करने और दोबारा जमा करने की अनुमति होगी। यदि उम्मीदवार संशोधित आवेदन में कोई गलती करता है तो उसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सही आवेदन पत्र जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह चेक करना होगा कि उन्होंने फॉर्म के हर एक फील्ड में सही डिटेल्स भरी हो।

आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए आवेदन फॉर्म सुधार शुल्क सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है और यह नॉन रिफंडेबल है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में संशोधन करके उसे जमा करने के बाद, आवेदन फॉर्म में की गई सभी जानकारियों को फाइनल माना जाएगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए 10277 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में उम्मीदवार कस्टमर सर्विस एसोसिएट पदों पर नियुक्त किए जाएंगे।

IBPS Clerk 2025 Correction Window: आईबीपीएस क्लर्क 2025 एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे सुधार करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'IBPS Clerk 2025 Correction Window' लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

4. इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कीजिए।

5. इसके बाद आप करेक्शन फीस को जमा कीजिए।