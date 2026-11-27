IBM को भाया यूपी का गुमनाम सा पीएसआईटी संस्थान, 81 छात्रों को दिया जॉब ऑफर
आईबीएम को कानपुर स्थित पीएसआईटी की प्रतिभा पसंद आई। कंपनी ने एक साथ 81 छात्र-छात्राओं को आकर्षक पैकेज पर जॉब ऑफर की। छात्रों को एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के पद पर 4.5 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज पर जॉब मिली है।
प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी आईबीएम को कानपुर स्थित पीएसआईटी की प्रतिभा पसंद आई। कंपनी ने एक साथ 81 छात्र-छात्राओं को आकर्षक पैकेज पर जॉब ऑफर की। आईटी सेक्टर की चुनौतियों के बीच पीएसआईटी के लिए बड़ी उपलब्धि है। कैम्पस प्लेसमेंट अभियान के तहत चयनित छात्रों को एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के पद पर 4.5 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज पर जॉब मिली है। संस्थान का दावा है उत्तर भारत में आईबीएम ने सर्वाधिक चयन पीएसआईटी से किया है।
आईबीएम में चयन के लिए छात्र-छात्राओं को पांच चरणों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसमें वर्चुअल कोडिंग राउंड, इन-कैम्पस कोडिंग राउंड, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, कम्युनिकेशन राउंड और टेक्निकल इंटरव्यू शामिल रहे। कोडिंग राउंड में छात्र-छात्राओं को जटिल तकनीकी समस्याओं को हल करना था। सभी चरणों में सफल प्रदर्शन करने वाले 81 छात्र-छात्राओं को अंतिम रूप से चुना गया। संस्थान के चेयरमैन प्रणवीर सिंह ने कहा कि आईबीएम जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में छात्रों का चयन उनकी मेहनत, अनुशासन और संस्थान के मार्गदर्शन का परिणाम है।
वहीं, संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. मनमोहन शुक्ला ने कहा कि कोडिंग और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने पर लगातार जोर देने से यह सफलता मिली है। इससे अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।
आईआईटी बीएचयू में 25 लाख से ज्यादा रहा औसत पैकेज
आईआईटी बीएचयू का सत्र 2025-26 का प्लेसमेंट शानदार रहा। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक संस्थान में शानदार भर्तियां देखने को मिली हैं। नियोक्ताओं ने आईआईटी बीएचयू के विद्यार्थियों की प्रतिभा पर पूरा भरोसा जताया है। इस प्लेसमेंट सत्र के दौरान विद्यार्थियों को कुल 1480 जॉब ऑफर् मिले जिनमें 292 प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स (PPOs) और 501 इंटर्नशिप ऑफर्स शामिल हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो विद्यार्थियों का औसत पैकेज 25.66 लाख रुपये प्रति वर्ष दर्ज किया गया, जबकि मीडियन पैकेज 20.40 लाख प्रति वर्ष रहा। विद्यार्थियों का चयन मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग व क्वांट (ML/Quant), एनालिटिक्स, प्रोडक्ट/बिजनेस और कोर इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी