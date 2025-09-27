IB Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 455 पदों के लिए 10वीं पास अभी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

IB Security Assistant Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से कल 28 सितंबर 2025 को सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती के 455 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा।

IB Security Assistant Motor Transport Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से कल 28 सितंबर 2025 को सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 455 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 455 पदों में से 219 पद जनरल कैटेगरी, 46 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 90 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 51 पद अनुसूचित जाति और 49 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

यह भर्ती देशभर के विभिन्न राज्यों में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के पद के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा।

योग्यता- 1. उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) पास की हो।

2. उम्मीदवारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस (LMV) होना चाहिए।

3. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों के पास कार चलाने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

4. अभ्यर्थी जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहें हैं वे वहां के निवासी होने चाहिए।

IB Security Assistant Motor Transport Recruitment 2025 Notification Link आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 28 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 650 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये है।