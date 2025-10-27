Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IB Security Assistant Motor Transport Admit Card 2025 released at mha.gov.in, here pdf download direct link
IB SA Motor Transport Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 जारी, Direct Link

IB SA Motor Transport Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 जारी, Direct Link

संक्षेप: IB SA Motor Transport Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी mha.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Mon, 27 Oct 2025 04:56 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IB Security Assistant Motor Transport Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

IB Security Assistant Motor Transport admit card 2025 Direct Link

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 455 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 455 पदों में से 219 पद जनरल कैटेगरी, 46 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 90 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 51 पद अनुसूचित जाति और 49 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

चयन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स)

टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट (1 घंटे) का समय दिया जाएगा। जिसका कुल अंक 100 है। इसे 5 भागों में बांटा गया है-

जनरल अवेयरनेस: 20 अंक

बेसिक ट्रांसपोर्ट/ड्राइविंग नियम: 20 अंक

गणित: 20 अंक

रीजनिंग : 20 अंक

अंग्रेजी भाषा: 20 अंक

टियर-II (ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू)

टियर-I में सफल होने वाले उम्मीदवारों को टियर-II के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें मोटर मैकेनिज्म, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होगा।

IB SA Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Intelligence Bureau Admit Card
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।