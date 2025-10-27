IB SA Motor Transport Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 जारी, Direct Link

संक्षेप: IB SA Motor Transport Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी mha.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IB Security Assistant Motor Transport Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

IB Security Assistant Motor Transport admit card 2025 Direct Link इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 455 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 455 पदों में से 219 पद जनरल कैटेगरी, 46 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 90 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 51 पद अनुसूचित जाति और 49 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स)

टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट (1 घंटे) का समय दिया जाएगा। जिसका कुल अंक 100 है। इसे 5 भागों में बांटा गया है-

जनरल अवेयरनेस: 20 अंक

बेसिक ट्रांसपोर्ट/ड्राइविंग नियम: 20 अंक

गणित: 20 अंक

रीजनिंग : 20 अंक

अंग्रेजी भाषा: 20 अंक

टियर-II (ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू)

टियर-I में सफल होने वाले उम्मीदवारों को टियर-II के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें मोटर मैकेनिज्म, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होगा।

IB SA Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय