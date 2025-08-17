IB Security Assistant/ Executive Recruitment 2025: IB के 4987 पदों के लिए 10वीं पास फौरन करें अप्लाई, लास्ट डेट आज

IB Security Assistant/Executive 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आज 17 अगस्त 2025 को सब्सिडियरी इंटेलीजेंस ब्यूरो (SIB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों के लिए आवेदन प्रकिया को बंद कर दिया जाएगा।

IB Security Assistant/ Executive Recruitment 2025: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आज 17 अगस्त 2025 को सब्सिडियरी इंटेलीजेंस ब्यूरो (SIB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों के लिए आवेदन प्रकिया को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। कहीं ऐसा न हो सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आपके हाथों से निकल जाए। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया 26 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी।

इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 4987 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्तियों में 2471 पद अनारक्षित हैं। 1015 पद ओबीसी, 501 ईडब्ल्यूएस, 574 एससी और 426 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र जिसके लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 17 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 650 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये है। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई चालान से किया जा सकता है।

वेतनमान - 21700-69100 (लेवल-3)

चयन प्रकिया- टियर-1 परीक्षा का प्रश्न पत्र 5 पार्ट में होगा। प्रत्येक पार्ट में 20-20 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। 100 नंबर का पेपर 1 घंटे में हल करना होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल/एनालिटकल/लॉजिकल एबिलिटी/रीजनिंग, इंग्लिश लेंग्वेज व जनरल स्टडीज से प्रश्न आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काट लिया जाएगा।