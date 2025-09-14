ib security assistant exam date 2025 tier 1 schedule released IB Security Assistant Exam Date 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम डेट 2025 का खत्म हुआ इंतजार; कब से है परीक्षा, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ib security assistant exam date 2025 tier 1 schedule released

IB Security Assistant Exam Date 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम डेट 2025 का खत्म हुआ इंतजार; कब से है परीक्षा

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख घोषित हो गई है। टियर-1 परीक्षा 29 और 30 सितंबर को होगी और एडमिट कार्ड परीक्षा से 7-10 दिन पहले जारी किए जाएंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 07:08 PM
share Share
Follow Us on
IB Security Assistant Exam Date 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम डेट 2025 का खत्म हुआ इंतजार; कब से है परीक्षा

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने सिक्योरिटी असिस्टेंट/एक्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा 2025 की तारीखें जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय (MHA) के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, टियर-1 परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले मिल जाएंगे। यानी परीक्षार्थी सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा।

इन तारीखों का रखें ध्यान

  • नोटिफिकेशन जारी: 25 जुलाई 2025
  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 26 जुलाई 2025
  • आवेदन की आखिरी तारीख: 17 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे तक)
  • फीस जमा करने की आखिरी तारीख (चालान से): 19 अगस्त 2025
  • सिटी इंटिमेशन: सितंबर 2025
  • एडमिट कार्ड जारी: परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले
  • परीक्षा तिथि (टियर-1): 29 और 30 सितंबर 2025

उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए शिफ्ट (सुबह/दोपहर) और सेंटर का पता एडमिट कार्ड पर ही मिलेगा। ध्यान रहे कि निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी।

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा देशभर के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। टियर-1 परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आगे टियर-2 और टियर-3 के लिए बुलाया जाएगा। इनकी जानकारी उम्मीदवारों को ईमेल और आधिकारिक पोर्टल पर दी जाएगी।

Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।