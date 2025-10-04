IB Security Assistant Answer Key 2025 : आंसर की जारी, सवालों में कन्फ्यूजन तो ऐसे जता सकते हैं आपत्ति

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार mha.gov.in पर जाकर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट चेक कर सकते हैं।

Sat, 4 Oct 2025 09:18 PM

IB Security Assistant Answer Key 2025 : इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में करियर बनाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। IB Security Assistant (SA) Exam 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा यह आंसर की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इस आंसर की के साथ उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट देखकर यह अनुमान लगा पाएंगे कि वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य होंगे या नहीं।

IB Security Assistant (SA) Exam 2025 : ऐसे करें आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।

2. IB Security Assistant Answer Key 2025 से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

3. लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालें।

4. अब आंसर की/रिस्पॉन्स शीट का लिंक खुलेगा।

5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

6. अपने उत्तरों को ऑफिशियल आंसर की से मिलाकर स्कोर का अंदाजा लगाएं।

IB Security Assistant (SA) Exam 2025 : ऐसे करें स्कोर कैलकुलेट हर सही उत्तर के लिए +1 अंक जोड़ें।

हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटें (नेगेटिव मार्किंग)।

कुल स्कोर निकालने का फॉर्मूला:

Total Marks = (सही उत्तर × 1) − (गलत उत्तर × 0.25)

IB Security Assistant (SA) Exam 2025 : क्या है चयन प्रक्रिया IB Security Assistant भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं, जिसमें

टियर 1: ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा

टियर 2: डिस्क्रिप्टिव परीक्षा

IB Security Assistant (SA) Exam 2025 : इंटरव्यू है अंतिम चरण इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यह पद भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का अहम हिस्सा है, जहां चयनित उम्मीदवारों को संवेदनशील खुफिया कार्य और आंतरिक सुरक्षा में योगदान देना होता है।

IB Security Assistant (SA) Exam 2025 : आपत्ति दर्ज करने का तरीका अगर किसी प्रश्न पर कन्फ्यूजन है या जवाब गलत लगता है तो उम्मीदवार इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए-

वेबसाइट mha.gov.in पर ऑब्जेक्शन विंडो लिंक पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से लॉगिन करें।

उन सवालों को चुनें जिन पर आपत्ति है।

सही जवाब और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड करें।

ऑब्जेक्शन फीस जमा करें और सबमिट बटन दबाएं।