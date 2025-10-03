IB Security Assistant Answer Key 2025: आंसर की होगी जारी, सवालों में कन्फ्यूजन? ऐसे जता सकते हैं आपत्ति

IB Security Assistant Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025 की आंसर की का इंतज़ार खत्म होने वाला है। 29 और 30 सितंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा की आंसर की जल्द ही गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जारी होगी। उम्मीदवार यहां से आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और अगर किसी सवाल या जवाब में गड़बड़ी लगे तो आपत्ति भी दर्ज करा पाएंगे।