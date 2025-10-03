Hindi Newsकरियर न्यूज़ib security assistant answer key 2025 download objection window steps merit list mha gov in
IB Security Assistant Answer Key 2025: आंसर की होगी जारी, सवालों में कन्फ्यूजन? ऐसे जता सकते हैं आपत्ति
MHA IB Security Assistant Answer Key 2025 जल्द mha.gov.in पर जारी होगी। उम्मीदवार आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे और गलत सवालों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। यहां देखें पूरी डिटेल।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 03:27 PM
IB Security Assistant Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025 की आंसर की का इंतज़ार खत्म होने वाला है। 29 और 30 सितंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा की आंसर की जल्द ही गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जारी होगी। उम्मीदवार यहां से आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और अगर किसी सवाल या जवाब में गड़बड़ी लगे तो आपत्ति भी दर्ज करा पाएंगे।
IB Security Assistant Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें MHA IB आंसर की PDF
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।
- "MHA IB Security Assistant Answer Key 2025" लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आंसर की पीडीएफ खुल जाएगी।
- इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।
IB Security Assistant Answer Key 2025: आपत्ति दर्ज करने का तरीका
अगर किसी प्रश्न पर कन्फ्यूजन है या जवाब गलत लगता है तो उम्मीदवार इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए-
- वेबसाइट mha.gov.in पर ऑब्जेक्शन विंडो लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से लॉगिन करें।
- उन सवालों को चुनें जिन पर आपत्ति है।
- सही जवाब और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड करें।
- ऑब्जेक्शन फीस जमा करें और सबमिट बटन दबाएं।
- भविष्य के लिए एक कॉपी सेव और प्रिंट कर लें।
IB Security Assistant Answer Key 2025: फाइनल आंसर की और रिजल्ट
आपत्तियों की जांच के बाद MHA फाइनल आंसर की और परीक्षा परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट और मेरिट लिस्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार यहां से मेरिट लिस्ट PDF और टॉपर्स लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
