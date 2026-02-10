IB SA Tier 2 Admit Card 2026: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर-2 एडमिट कार्ड 2026 जारी, mha.gov.in से करें डाउनलोड

संक्षेप: IB SA Tier 2 Admit Card: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) और मोटर परिवहन (MT) के पदों के लिए आयोजित होने वाली टियर-2 परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं।

IB Security Assistant Tier 2 Admit Card 2026: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) और मोटर परिवहन (MT) के पदों के लिए आयोजित होने वाली टियर-2 परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने टियर-1 की लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, वे अब अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

यह भर्ती प्रक्रिया देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। उम्मीदवार गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अपना एडमिट कार्ड जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें:

सबसे पहले गृह मंत्रालय (MHA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. होमपेज पर "Online Applications for the post of SA/MT & MTS in IB" के लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

4. कैप्चा कोड भरकर 'Login' बटन पर क्लिक करें।

5. आपके डैशबोर्ड पर 'Admit Card' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

टियर-2 परीक्षा का पैटर्न और महत्व सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) पद के लिए टियर-2 परीक्षा मुख्य रूप से एक प्रैक्टिकल और स्किल आधारित परीक्षा है।

परीक्षा का पैटर्न: इसमें उम्मीदवारों के ड्राइविंग कौशल और मोटर मैकेनिज्म के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा।

कुल अंक: यह परीक्षा 50 अंकों की होगी।

अनिवार्य योग्यता: उम्मीदवारों को वाहन चलाने में अपनी दक्षता साबित करनी होगी और छोटे-मोटे तकनीकी सुधारों की जानकारी होनी चाहिए।

समय सीमा: अभ्यर्थियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर टास्क पूरे करने होंगे।

परीक्षा केंद्र के लिए जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड: रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट (फोटो साफ होनी चाहिए)।

फोटो आईडी कार्ड: ओरिजनल आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।

फोटो: दो हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।

बिना वैलिड एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें।