IB SA Result 2025 OUT: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट रिजल्ट 2025 mha.gov.in पर जारी, Direct Link
IB Security Assistant Result 2025 Declared: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।
IB Security Assistant Result 2025 Download: गृह मंत्रालय (MHA) के तहत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही उन उम्मीदवारों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है, जिन्होंने देश की इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।
Intelligence Bureau SA/Exe Result 2025 Direct Link
इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 4987 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्तियों में 2471 पद अनारक्षित हैं। 1015 पद ओबीसी, 501 ईडब्ल्यूएस, 574 एससी और 426 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। परिणामों में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा (Tier-1) में सफलता हासिल की है। यह परीक्षा काफी प्रतिस्पर्धी थी, जिसमें देश भर से लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। अब सफल उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी टियर-2 (Tier-2) परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
IB Security Assistant Result 2025 : इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें ?
परिणामों की जांच करना बेहद आसान है।
- उम्मीदवार गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in या नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
- वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको 'Recruitment' टैब में जाकर संबंधित परीक्षा के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए होंगे।
- उम्मीदवार 'Ctrl+F' कमांड का उपयोग करके लिस्ट में अपना रोल नंबर आसानी से ढूंढ सकते हैं।
चयन प्रकिया-
टियर -1 पास करने वालों को टियर-2 के लिए बुलाया जाएगा। टियर-2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें चुनी हुई भाषा के अनुवाद का टेस्ट होगा। एक 500 शब्द का पैसेज अनुवाद करना होगा। यह महज क्वालिफाइंग होगा। इसमें 50 में से 20 नंबर ही लाने होंगे। तीसरे टेस्ट में इंटरव्यू होगा।