IB SA MT Result 2025 OUT: इंटेलिजेंस ब्यूरो SA MT टियर-1 रिजल्ट mha.gov.in पर जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट

IB SA MT Exam 2025 Tier I Result: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS/MT) के पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गृह मंत्रालय (MHA) ने IB SA और MT परीक्षा 2025 के टियर-I का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। टियर-I परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर उपलब्ध है।

IB SA MT Exam 2025 Tier I Result Merit List Pdf Link टियर-I परीक्षा का रिजल्ट और चयन प्रक्रिया यह भर्ती परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। घोषित किए गए परिणामों में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्होंने अगले चरण यानी टियर-II परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है।

टियर-I एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा थी, जबकि आगामी टियर-II परीक्षा वर्णनात्मक होगी। इसमें उम्मीदवारों की भाषाई क्षमता और अनुवाद कौशल का परीक्षण किया जाएगा। टियर-II में सफल होने के बाद, उम्मीदवारों को इंटरव्यू और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के राउंड से गुजरना होगा।

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका सबसे पहले गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "What's New" या "Recruitment" सेक्शन को खोजें।

3. यहां "Result of Tier-I Exam for the post of SA/MT and MTS/Gen in IB" वाले लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए होंगे।

5. आप 'Ctrl+F' कमांड का उपयोग करके अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं।

6. भविष्य के लिए इस फाइल को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।