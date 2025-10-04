IB Security Assistant answer key OUT, Link : आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट आंसर-की mha.gov.in पर जारी, डायरेक्ट लिंक

IB Security Assistant answer key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी इसे mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की को देखकर अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक का अनुमान लगा सकेंगे।

Sat, 4 Oct 2025 11:32 AM

IB Security Assistant answer key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी इसे mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की को देखकर अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक का अनुमान लगा सकेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर 2025 किया गया था। इसके जरिए आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती होगी। रिक्तियों में 2471 पद अनारक्षित हैं। 1015 पद ओबीसी, 501 ईडब्ल्यूएस, 574 एससी और 426 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

Direct Link टियर -1 पास करने वालों को टियर-2 के लिए बुलाया जाएगा। टियर-2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें चुनी हुई भाषा के अनुवाद का टेस्ट होगा। एक 500 शब्द का पैसेज अनुवाद करना होगा। यह महज क्वालिफाइंग होगा। इसमें 50 में से 20 नंबर ही लाने होंगे। तीसरे टेस्ट में इंटरव्यू होगा।

चयन की मेरिट लिस्ट टियर-1 व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी।

चयनितों को 21700-69100 (लेवल-3) का वेतनमान मिलेगा।

स्थान, लोकल भाषा और वैकेंसी 1 अगरतला बांग्ला, कोकबोरोक, चकमा, कावब्रू और हलम 67

2 अहमदाबाद गुजराती और कच्छी 307

3 आइजोल मिज़ो, लाई, मारा, पैंग, ब्रू, बर्मी, फलम-चिन और बावम 53

4 अमृतसर पंजाबी 74

5 बेंगलुरु कन्नड़, तुलु, बेरी, कोंकणी और नवायथी। 204

6 भोपाल हिन्दी 87

7 भुबनेश्वर उड़िया, कुटिया, डोंगरिया और भुंजिया 76

8 चंडीगढ़ हिंदी और पंजाबी 86

9 चेन्नई तमिल 285

10 देहरादून हिन्दी 37

11 दिल्ली हिन्दी, पंजाबी, उर्दू 1124

12 गंगटोक नेपाली, भूटिया और लेप्चा 33

13 गुवाहाटी असमिया, सिलहटी, बंगाली, नेपाली, बोडो, मिशिंग, दिमासा, राभा, तिवा, कुकी, हमार, पाइते, गारो, संथाली, कोचराजबंशी, मणिपुरी (मैतेई) और खासी।- 124

14 हैदराबाद तेलुगु- 117

15 इंफाल मणिपुरी (बंगाली और मैतेई मायेक लिपि), तांगखुल, माओ, अनल, मारिंग, थाडौ, पाइते, ज़ोउ, रोंगमेई और मिज़ो - 39

16 ईटानगर न्यिशी, आदि, गैलो, अपातानी, इदु मिश्मी, मोनपा, नोक्टे,तांगसा, शेरडुकपेन और मेम्बा। - 180

17 जयपुर हिन्दी, मारवाड़ी, ढट्टी/थारी और वागड़ी- 130

18 जम्मू डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और हिंदी- 75

19 कलिम्पोंग तिब्बती और नेपाली- 14

20 कोहिमा अंगामी, एओ, सेमा, लोथा, चाकेसांग, रेंगमा, चांग, संगतम, यिमचुंगेर, फोम, कोन्याक, पोचुरी, ज़ेलियांग, कुकी, कचारी, खियामनुमगन, तिखिर और नागामेसे- 56

21 कोलकाता बंगाली, सिलहटी, नेपाली, भूटानी, उर्दू, संथाली और रोहिंग्या- 280

22 लेह लद्दाखी/भोटी, पुर्गी, बाल्टी, शेना/ब्रोक्सकट, चांग्स्कैट, ज़ंगस्करी और तिब्बती- 37

23 लखनऊ हिन्दी- 229

24 मेरठ हिन्दी- 41

25 मुंबई मराठी, कोंकणी और अहिरानी- 266

26 नागपुर मराठी, पंजाबी, उर्दू, गोंडी और माड़िया- 32

27 पणजी कोंकणी और मराठी- 42

28पटना हिन्दी। - 164

29 रायपुर गोंडी, हल्बी और तेलुगु।- 28

30 रांची हिंदी, बंगाली, उड़िया, संथाली, हो/मुंडारी, ओरांव/कुरुख, खरिया एवं कुरमाली- 33

31 शिलांग गारो, जयन्तिया-पनार, वार-जयन्तिया और हाजोंग- 33

32 शिमला हिन्दी- 40

33 सिलीगुड़ी बंगाली, नेपाली, राजबंशी और संथाली- 39

34 श्रीनगर कश्मीरी और पहाड़ी- 58

35 त्रिवेन्द्रम मलयालम- 334

36 वाराणसी हिन्दी- 48