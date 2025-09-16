IB SA Exam City Link : इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम सिटी mha.gov.in पर जारी, एडमिट कार्ड जल्द
IB Recruitment Exam City 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकाली गई सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती के लिए टियर-1 एग्जाम सिटी जारी हो गई है। परीक्षार्थी mha.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका टियर-1 एग्जाम किस शहर में किस दिन है। ए़डमिट कार्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर 2025 को होगा। दोनों दिन परीक्षा चार चार शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा 8.30 बजे, दूसरी शिफ्ट की 11.30 बजे, तीसरे शिफ्ट की 2.30 बजे और चौथे शिफ्ट की 5.30 बजे शुरू होगी। एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। एसएससी की ओर से डेढ़ घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव भर्ती में 2471 पद अनारक्षित हैं। 1015 पद ओबीसी, 501 ईडब्ल्यूएस, 574 एससी और 426 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
वेतनमान - 21700-69100 (लेवल-3)
चयन - टियर-1, टियर-2 ।
टियर-1 परीक्षा का प्रश्न पत्र 5 पार्ट में होगा। प्रत्येक पार्ट में 20-20 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। 100 नंबर का पेपर 1 घंटे में हल करना होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल/एनालिटकल/लॉजिकल एबिलिटी/रीजनिंग, इंग्लिश लेंग्वेज व जनरल स्टडीज से प्रश्न आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक कटेगा।
टियर -1 पास करने वालों को टियर-2 के लिए बुलाया जाएगा। टियर-2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें चुनी हुई भाषा के अनुवाद का टेस्ट होगा। एक 500 शब्द का पैसेज अनुवाद करना होगा। यह महज क्वालिफाइंग होगा। इसमें 50 में से 20 नंबर ही लाने होंगे। तीसरे टेस्ट में इंटरव्यू होगा।
चयन की मेरिट लिस्ट टियर-1 व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी।
स्थान, लोकल भाषा और वैकेंसी
1 अगरतला बांग्ला, कोकबोरोक, चकमा, कावब्रू और हलम 67
2 अहमदाबाद गुजराती और कच्छी 307
3 आइजोल मिज़ो, लाई, मारा, पैंग, ब्रू, बर्मी, फलम-चिन और बावम 53
4 अमृतसर पंजाबी 74
5 बेंगलुरु कन्नड़, तुलु, बेरी, कोंकणी और नवायथी। 204
6 भोपाल हिन्दी 87
7 भुबनेश्वर उड़िया, कुटिया, डोंगरिया और भुंजिया 76
8 चंडीगढ़ हिंदी और पंजाबी 86
9 चेन्नई तमिल 285
10 देहरादून हिन्दी 37
11 दिल्ली हिन्दी, पंजाबी, उर्दू 1124
12 गंगटोक नेपाली, भूटिया और लेप्चा 33
13 गुवाहाटी असमिया, सिलहटी, बंगाली, नेपाली, बोडो, मिशिंग, दिमासा, राभा, तिवा, कुकी, हमार, पाइते, गारो, संथाली, कोचराजबंशी, मणिपुरी (मैतेई) और खासी।- 124
14 हैदराबाद तेलुगु- 117
15 इंफाल मणिपुरी (बंगाली और मैतेई मायेक लिपि), तांगखुल, माओ, अनल, मारिंग, थाडौ, पाइते, ज़ोउ, रोंगमेई और मिज़ो - 39
16 ईटानगर न्यिशी, आदि, गैलो, अपातानी, इदु मिश्मी, मोनपा, नोक्टे,तांगसा, शेरडुकपेन और मेम्बा। - 180
17 जयपुर हिन्दी, मारवाड़ी, ढट्टी/थारी और वागड़ी- 130
18 जम्मू डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और हिंदी- 75
19 कलिम्पोंग तिब्बती और नेपाली- 14
20 कोहिमा अंगामी, एओ, सेमा, लोथा, चाकेसांग, रेंगमा, चांग, संगतम, यिमचुंगेर, फोम, कोन्याक, पोचुरी, ज़ेलियांग, कुकी, कचारी, खियामनुमगन, तिखिर और नागामेसे- 56
21 कोलकाता बंगाली, सिलहटी, नेपाली, भूटानी, उर्दू, संथाली और रोहिंग्या- 280
22 लेह लद्दाखी/भोटी, पुर्गी, बाल्टी, शेना/ब्रोक्सकट, चांग्स्कैट, ज़ंगस्करी और तिब्बती- 37
23 लखनऊ हिन्दी- 229
24 मेरठ हिन्दी- 41
25 मुंबई मराठी, कोंकणी और अहिरानी- 266
26 नागपुर मराठी, पंजाबी, उर्दू, गोंडी और माड़िया- 32
27 पणजी कोंकणी और मराठी- 42
28पटना हिन्दी। - 164
29 रायपुर गोंडी, हल्बी और तेलुगु।- 28
30 रांची हिंदी, बंगाली, उड़िया, संथाली, हो/मुंडारी, ओरांव/कुरुख, खरिया एवं कुरमाली- 33
31 शिलांग गारो, जयन्तिया-पनार, वार-जयन्तिया और हाजोंग- 33
32 शिमला हिन्दी- 40
33 सिलीगुड़ी बंगाली, नेपाली, राजबंशी और संथाली- 39
34 श्रीनगर कश्मीरी और पहाड़ी- 58
35 त्रिवेन्द्रम मलयालम- 334
36 वाराणसी हिन्दी- 48
37 विजयवाड़ा तेलुगु- 115