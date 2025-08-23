IB Recruitment 2025 : JIO Vacancy MHA Intelligence Bureau Junior Intelligence Officer vacancies apply after sa jobs IB Recruitment 2025 : आईबी में निकली एक और बंपर भर्ती, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की 394 वैकेंसी के आवेदन शुरू, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IB Recruitment 2025 : JIO Vacancy MHA Intelligence Bureau Junior Intelligence Officer vacancies apply after sa jobs

IB Recruitment 2025 : आईबी में निकली एक और बंपर भर्ती, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की 394 वैकेंसी के आवेदन शुरू

IB JIO Recruitment 2025 : गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती के बाद एक और बंपर वैकेंसी निकाली गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में इस बार जूनियर इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड - II के 394 पदों पर भर्ती निकाली गई है

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 11:09 AM
share Share
Follow Us on
IB Recruitment 2025 : आईबी में निकली एक और बंपर भर्ती, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की 394 वैकेंसी के आवेदन शुरू

IB JIO Recruitment 2025 : गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती के बाद एक और बंपर वैकेंसी निकाली गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में इस बार जूनियर इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड - II के 394 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रिक्त पदों में 157 पद अनारक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के 32, ओबीसी के 117, एससी के 60 और एसटी के 28 पद आरक्षित हैं। इच्छुक व योग्य युवा mha.gov.in पर जाकर आज 23 अगस्त से 14 सितंबर 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो गया है। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 16 सितंबर है।

आयु सीमा - 18 से 27 वर्ष। आयु की गणना 14 सितंबर 2025 से होगी। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी। स

चयन

लिखित परीक्षा

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल टेस्ट

योग्यता

इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स या

आईटी या सीएस या सीएसई या कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। या

II. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या

गणित के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री। या

III. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री।

वेतन/वेतनमान रु- 25500- 81100/- (लेवल-4)

कुल शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 650 रुपये

एससी/एसटी/महिला 550 रुपये

Intelligence Bureau
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।