IB : इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के 455 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, Direct Link
IB Vacancy 2025: गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर आवेदन का लिंक आज 6 सितंबर से खुल गया है।
IB Recruitment 2025 : गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में निकली सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आज 6 सितंबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियों में जनरल की 219 वैकेंसी हैं। ओबीसी एनसीएल की 90, एससी की 51, एसटी की 49 और ईडब्ल्यूएस की 46 वैकेंसी हैं।
योग्यता
10वीं पास, ड्राइविंग लाइसेंस (LMV) होना चाहिए। कार ड्राइविंग का एक साल का अनुभव होना चाहिए।
आयु सीमा
न्यूनतम : 18 साल
अधिकतम : 27 साल
आयुसीमा की गणना 28 सितंबर 2025 के आधार पर किया जाएगा। वहीं ऊपरी उम्र मे एससी/एसटी अभ्यर्थियों को 5 सेमी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी।
वेतन - 21,700-69,100 रुपए प्रति माह
किस शहर में कितने पद
राज्य/शहर व वैकेंसी
अगरतला 3
अहमदाबाद8
आइजोल 4
अमृतसर7
बेंगलुरू 6
भोपाल 10
भुवनेश्वर 11
चंडीगढ़ 12
चेन्नई11
देहरादून 6
दिल्ली/आईबी मुख्यालय। 127
गंगटोक 10
गुवाहाटी 11
हैदराबाद 7
इंफाल 10
ईटानगर 19
जयपुर 12
जम्मू 13
कालिम्पोंग 3
कोहिमा 4
कोलकाता 15
लेह 3
लखनऊ7
मेरठ 7
मुंबई 15
नागपुर 3
पणजी 2
पटना 13
रायपुर 5
रांची8
शिलांग 4
शिमला 6
सिलीगुड़ी 4
श्रीनगर 20
त्रिवेन्द्रम 7
वाराणसी 10
विजयवाड़ा 9
कुल रिक्तियां (सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) = 455
चयन कैसे होगा
टियर - 1 एग्जाम
टियर - 2 एग्जाम
टियर - 1 :
एग्जाम 100 अंकों की होगी।
इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा।
प्रश्न पत्र 5 सेक्शन में बंटा होगा।
जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, क्वांटिटी एप्टिट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल लॉजिकल, एबिलिटी और रीजनिंग के साथ इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
टियर 2 :
यह परीक्षा 50 अंक की होगी।
इसमें मोटर मेकैनिज्म और ड्राइविंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
फीस
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 650 रुपए
एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन : 550 रुपए
आवेदन का डायरेक्ट लिंक
आपको बता दें कि बीते माह ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती के आवेदन लिए गए थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड - II के 394 पदों पर भर्ती के आवेदन जारी है। इच्छुक व योग्य युवा mha.gov.in पर जाकर आज 14 सितंबर 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो गया है। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 16 सितंबर है।