IB MTS Vacancy : intelligence bureau mts recruitment notification out for 362 posts Check eligibility age limit salary
IB MTS Vacancy : इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए एमटीएस के 362 पदों पर भर्ती, देखें कहां कितने पद

IB MTS Vacancy : इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए एमटीएस के 362 पदों पर भर्ती, देखें कहां कितने पद

संक्षेप: IB MTS Vacancy : गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (जनरल) के 362 पदों पर भर्ती निकाली है। आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 नवंबर, 2025 से शुरू होंगे।

Wed, 19 Nov 2025 01:50 PM
IB MTS Vacancy : गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (जनरल) के 362 पदों पर भर्ती निकाली है। आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 नवंबर, 2025 से शुरू होंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार http://mha.gov.in पर जाकर 14 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती लिखित परीक्षा से होगी।

योग्यता

आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु सीमा 14 दिसंबर, 2025 तक 18 से 25 वर्ष है। अधिकम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष और एससी एसटी को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक किस शहर में कितनी वैकेंसी

अगरतला 6

अहमदाबाद 6

आइजोल 11

अमृतसर 11

बेंगलुरु 4

भोपाल 11

भुवनेश्वर 7

चंडीगढ़ 7

चेन्नई 10

देहरादून 8

दिल्ली/आईबी मुख्यालय 108

गंगटोक 10

गुवाहाटी 10

हैदराबाद 6

ईटानगर 25

जम्मू 7

कलिम्पोंग 3

कोहिमा 6

कोलकाता 1

लेह 12

लखनऊ 6

मेरठ 12

मुंबई 17

नागपुर 4

पणजी 2

पटना 6

रायपुर 4

रांची 4

शिलांग 7

शिमला 5

सिलीगुड़ी 5

श्रीनगर 14

त्रिवेंद्रम 3

वाराणसी 3

विजयवाड़ा 9

कुल 362

आईबी एमटीएस के लिए वेतनमान और भत्ते 2025

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-1 (18,000 - 56,900) का वेतनमान और केंद्र सरकार के स्वीकार्य भत्ते मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, मूल वेतन का 20% विशेष सुरक्षा भत्ता भी मिलेगा, जो अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान करेगा।

आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण

चरण 1: गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en पर जाएँ।

चरण 2: रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं और आईबी एमटीएस 2025 अधिसूचना लिंक चुनें।

चरण 3: व्यक्तिगत विवरण के साथ पंजीकरण करें और एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।

चरण 4: शैक्षिक योग्यता, आयु और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।

चरण 5: आवेदन ऑनलाइन जमा करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लें।

इस साल इंटेलिजेंस ब्यूरो काफी बड़ी संख्या में भर्तियां निकाल चुका है। एमटीएस भर्ती से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2/ टेक के 258 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे जिसकी अंतिम तिथि 16 नवंबर आवेदन थी। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के 90 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 168 पद थे।

Intelligence Bureau
