IB MTS Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में एमटीएस के 362 पदों पर भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि

Dec 13, 2025 01:48 pm IST

IB MTS Vacancy : इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (जनरल) के 362 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल 14 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 नवंबर, 2025 से शुरू हुए थे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार http://mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो। आयु सीमा उम्मीदवारों की आयु सीमा 14 दिसंबर, 2025 तक 18 से 25 वर्ष है। अधिकम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष और एससी एसटी को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

किस शहर में कितनी वैकेंसी आरक्षण ब्रेक-अप के साथ रिक्तियां

क्रसं. शहर, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कुल

1 अगरतला 2 0 1 2 1 6

2 अहमदाबाद 0 1 1 1 4

3 आइजोल 6 0 0 4 1 11

4 अमृतसर 4 1 2 0 0 7

5 बेंगलुरु 1 1 2 0 0 4

6 भोपाल 2 3 2 3 1 11

7 भुवनेश्वर 3 0 0 3 1 7

8 चंडीगढ़ 2 5 0 0 0 7

9 चेन्नई 4 1 5 0 0 10

10 देहरादून 6 1 1 0 0 8

11 दिल्ली/आईबी मुख्यालय 44 30 4 17 13 108

12 गंगटोक 4 1 0 2 1 8

13 गुवाहाटी 3 4 0 2 1 10

14 हैदराबाद 3 1 2 0 0 6

15 इम्फाल 0 0 0 0 0

16 ईटानगर 12 0 0 11 2 25

17 जयपुर 0 0 0 0 0 0

18 जम्मू 5 1 1 0 0 7

19 कलिम्पोंग 1 0 2 0 0 3

20 कोहिमा 2 0 0 3 1 6

21 कोलकाता 0 1 0 0 0 1

22 लेह 6 3 0 0 1 10

23 लखनऊ 6 1 3 0 2 12

24 मेरठ 0 0 1 0 1 2

25 मुंबई 10 4 4 1 3 22

26 नागपुर 0 1 0 0 1 2

27 पणजी 2 0 0 0 0 2

28 पटना 4 0 1 0 1 6

29 रायपुर 2 0 1 1 0 4

30 रांची 0 1 1 0 0 2

31 शिलांग 4 0 0 2 1 7

32 शिमला 1 2 2 0 0 5

33 सिलीगुड़ी 3 1 2 0 0 6

34 श्रीनगर 6 4 1 2 1 14

35 त्रिवेंद्रम 9 4 0 0 0 13

36 वाराणसी 2 0 1 0 0 3

37 विजयवाड़ा 1 0 2 0 0 3

कुल 160 72 42 54 34 362

आईबी एमटीएस के लिए वेतनमान और भत्ते 2025 चयनित उम्मीदवारों को लेवल-1 (18,000 - 56,900) का वेतनमान और केंद्र सरकार के स्वीकार्य भत्ते मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, मूल वेतन का 20% विशेष सुरक्षा भत्ता भी मिलेगा, जो अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान करेगा।

परीक्षा का पैटर्न एग्जाम का तरीका:

टियर एग्जाम का विवरण मार्क्स कुल मार्क्स समय

टियर-I

ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs का ऑनलाइन एग्जाम, जो 4 हिस्सों में बंटा हुआ है

जिसमें 100 सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा:

100 1 घंटा

a) जनरल अवेयरनेस 40

b) क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20

c) न्यूमेरिकल/एनालिटिकल/लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग 20

d) इंग्लिश लैंग्वेज 20

[हर गलत जवाब के लिए ¼ नंबर की नेगेटिव मार्किंग।]

टियर-II

इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट

(इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स, इसकी वोकैबुलरी, सही ग्रामर,

सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसका सही इस्तेमाल,

वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ राइटिंग को टेस्ट करने के लिए 150 शब्दों में)

[टियर-II एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स -20 होंगे]

50 50 1 घंटा

आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण

चरण 1: गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en पर जाएँ।

चरण 2: रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं और आईबी एमटीएस 2025 अधिसूचना लिंक चुनें।

चरण 3: व्यक्तिगत विवरण के साथ पंजीकरण करें और एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।

चरण 4: शैक्षिक योग्यता, आयु और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।

चरण 5: आवेदन ऑनलाइन जमा करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लें।