IB JIO Admit Card 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 mha.gov.in पर जारी, Direct Link

IB Junior Intelligence Officer admit card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 394 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 394 पदों में से 157 पद जनरल कैटेगरी, 32 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 117 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 60 पद अनुसूचित जाति और 28 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स) टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट (2 घंटे) का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाॅजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे।

टियर-II (स्किल टेस्ट - 30 अंक) स्किल टेस्ट - यह प्रैक्टिकल एवं टेक्निकल नेचर का होगा, जो नौकरी प्रोफाइल के अनुरूप होगा।

टियर-III (इंटरव्यू - 20 अंक) व्यक्तित्व और योग्यता मूल्यांकन

IB JIO Admit Card 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय