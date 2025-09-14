IB JIO Recruitment 2025: जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर फौरन कर लें अप्लाई, अंतिम तिथि आज

Intelligence Bureau Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को आज 14 सितंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 394 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

IB Junior Intelligence Officer Apply Online 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को आज 14 सितंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 394 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 सितंबर, 2025 रात 11:59 बजे तक तय की गई है। 394 पदों में से 157 पद जनरल कैटेगरी, 32 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 117 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 60 पद अनुसूचित जाति और 28 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

यह भर्ती विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) के पद के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

शैक्षणिक योग्यता- किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

या

किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या भौतिकी या गणित के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री।

या

किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री।

IB JIO Recruitment 2025 Apply Online Link आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 650 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये है।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।