IB JIO Answer Key 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आंसर-की 2025 mha.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: IB JIO Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO), भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। 

Fri, 17 Oct 2025 05:16 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IB JIO Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO), भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को किया गया था।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 394 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 394 पदों में से 157 पद जनरल कैटेगरी, 32 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 117 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 60 पद अनुसूचित जाति और 28 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

चयन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स)

टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट (2 घंटे) का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाॅजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे।

टियर-II (स्किल टेस्ट - 30 अंक)

स्किल टेस्ट - यह प्रैक्टिकल एवं टेक्निकल नेचर का होगा, जो नौकरी प्रोफाइल के अनुरूप होगा।

टियर-III (इंटरव्यू - 20 अंक)

व्यक्तित्व और योग्यता मूल्यांकन

IB JIO Answer Key 2025: आईबी जेआईओ आंसर-की 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए IB JIO Grade 2 Answer Key 2025 आंसर-की लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपकी IB JIO Grade 2 Answer Key 2025 आंसर-की ओपन हो जाएगी।

5. अब आप आंसर-की को डाउनलोड कर लीजिए।

6. भविष्य के लिए आंसर-की का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

