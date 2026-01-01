IB ACIO Tier 2 City Intimation 2025: IB ACIO परीक्षा टियर-2 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, जानें कब होगी परीक्षा

संक्षेप: IB ACIO Tier 2 City Intimation 2025: गृह मंत्रालय (MHA) ने IB ACIO टियर-2 परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने टियर-1 परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है।

IB ACIO Exam City Intimation Slip 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। गृह मंत्रालय (MHA) ने IB ACIO टियर-2 परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने टियर-1 परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है।

परीक्षा की तारीख और सिटी स्लिप का महत्व IB ACIO टियर-2 (मेन्स) परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट की जानकारी पहले से देना है, ताकि वे समय पर अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर सकें।

कैसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप? 1. गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'IB ACIO Grade-II/Exe Tier-2 City Intimation' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

4. लॉगिन करने के बाद 'City Intimation' टैब पर जाएं।

5. आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट ले लें।

परीक्षा पैटर्न और एडमिट कार्ड टियर-2 परीक्षा एक वर्णनात्मक (Descriptive) टेस्ट है, जो कुल 50 अंकों का होता है। इसमें निबंध लेखन (30 अंक) और अंग्रेजी समझ/प्रिसिस राइटिंग (20 अंक) शामिल हैं। इसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा।

ध्यान रखें कि सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। आधिकारिक एडमिट कार्ड, जिसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रोल नंबर होगा, जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए ओरिजिनल एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) ले जाना अनिवार्य होगा।