IB ACIO Result 2025: IB ACIO Score Card 2025 Tier 1 Marks and Scorecard Expected Anytime Soon IB ACIO Result 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ रिजल्ट mha.gov.in पर होगा जारी, यूं डाउनलोड कर सकेंगे स्कोर कार्ड, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IB ACIO Result 2025: IB ACIO Score Card 2025 Tier 1 Marks and Scorecard Expected Anytime Soon

IB ACIO Result 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ रिजल्ट mha.gov.in पर होगा जारी, यूं डाउनलोड कर सकेंगे स्कोर कार्ड

IB ACIO Admit Card : इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम mha.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 11:19 AM
share Share
Follow Us on
IB ACIO Result 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ रिजल्ट mha.gov.in पर होगा जारी, यूं डाउनलोड कर सकेंगे स्कोर कार्ड

IB ACIO Admit Card : इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम mha.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। आईबी एसीआईओ भर्ती टियर-I परीक्षा का आयोजन 16, 17 व 18 सितंबर को हुआ था। टियर-I में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे गए थे।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के कुल 3717 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 946 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

टियर-1 मे पास अभ्यर्थियों को टियर-II (वर्णनात्मक परीक्षा - 50 अंक) में बैठना होगा। इस परीक्षा में निबंध लेखन (30 अंक) और अंग्रेजी समझ और संक्षेप लेखन (20 अंक) शामिल हैं।

टियर-III (इंटरव्यू - 100 अंक)

ये भी पढ़ें:आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की आंसर-की mha.gov.in पर कर सकेंगे चेक

कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

- अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

- होमपेज पर IB ACIO परिणाम 2025 का लिंक दिया जाएगा।

- अपना पासवर्ड और पंजीकरण संख्या सहित अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।

- सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद IB ACIO परिणाम 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

Intelligence Bureau
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।