IB में बनें अफसर, ACIO ग्रेड-II के 3717 पदों पर भर्ती; आवेदन की आखिरी तारीख करीब

IB ACIO Recruitment 2025: देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II/एक्जीक्यूटिव के 3717 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2025 तय की गई है।