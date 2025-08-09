IB ACIO Recruitment 2025: ib acio grade ii recruitment 2025 apply online last date end soon IB में बनें अफसर, ACIO ग्रेड-II के 3717 पदों पर भर्ती; आवेदन की आखिरी तारीख करीब, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़IB ACIO Recruitment 2025: ib acio grade ii recruitment 2025 apply online last date end soon

IB ACIO Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ACIO ग्रेड-II/एक्जीक्यूटिव के 3717 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें ग्रेजुएट युवा देश की खुफिया एजेंसी का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका पा सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:11 PM
IB ACIO Recruitment 2025: देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II/एक्जीक्यूटिव के 3717 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2025 तय की गई है।

IB ACIO Recruitment 2025 वैकेंसी डिटेल्स

  • अनारक्षित (UR): 1537
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 442
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 946
  • अनुसूचित जाति (SC): 566
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 226

IB ACIO Recruitment 2025 योग्यता और उम्र सीमा

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई है।

IB ACIO Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया

  • टियर 1: 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न (20 20 सवाल: करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग/लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश), हर सही उत्तर पर 1 अंक, गलत पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग।
  • टियर 2: 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव पेपर - निबंध (20 अंक), इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन (10 अंक), दो लंबे प्रश्न (20 अंक)।
  • टियर 3: 100 अंकों का इंटरव्यू।

अंतिम चयन कैरेक्टर एवं एंटीसिडेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के बाद होगा।

