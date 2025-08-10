IB ACIO Recruitment 2025 for 3,717 Vacancies last date today Apply Online sarkari naukri IB ACIO Vacancy 2025: IB में ACIO ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, आवेदन करने की आज लास्ट डेट, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IB ACIO Recruitment 2025 for 3,717 Vacancies last date today Apply Online sarkari naukri

IB ACIO Vacancy 2025: IB में ACIO ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, आवेदन करने की आज लास्ट डेट

IB ACIO Grade II Executive Vacancy: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से आज 10 अगस्त को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3717 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 11:58 AM
share Share
Follow Us on
IB ACIO Vacancy 2025: IB में ACIO ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, आवेदन करने की आज लास्ट डेट

IB ACIO Grade II Executive Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से आज 10 अगस्त को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3717 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 946 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

यह भर्ती विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों में ग्रेड II/कार्यकारी के पद के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को बेसिक कम्प्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 10 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 650 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये है।

चयन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स)

टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाॅजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे।

टियर-II (वर्णनात्मक परीक्षा - 50 अंक)

इस परीक्षा में निबंध लेखन (30 अंक) और अंग्रेजी समझ और संक्षेप लेखन (20 अंक) शामिल हैं।

टियर-III (इंटरव्यू - 100 अंक)

व्यक्तित्व और योग्यता मूल्यांकन

ये भी पढ़ें:ग्रैजुएट फ्रेशर्स के लिए खुशखबरी! 1015 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू
ये भी पढ़ें:आंगनवाड़ी में 9000 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Intelligence Bureau Govt Jobs Job Alert
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।